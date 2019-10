Schrott sammeln für die Kinder-Weihnachtsfeier

Löwenberg

Bei der Aktion dreht sich alles um Schrott und auch um Weihnachten – aber um Schrottwichteln geht es nicht: Auf dem Gelände der KFL GmbH in Löwenberg ist am vergangenen Freitag ein Container aufgestellt worden. Kein gewöhnlicher. An einer der Seitenwände ist ein Transparent angebracht, auf dem „ Löwenberger SV“ steht. Zur Verfügung gestellt wurde der Container von der Firma Otto-Rüdiger Schulze Holz- und Baustoffrecycling aus Neuendorf, unterstützt von der KFL GmbH Löwenberg. Beide Unternehmen zählen seit vielen Jahren zu den Sponsoren des Sportvereins.

Eine Idee des Vereinschefs

In dem Container soll bis Ende November Schrott gesammelt werden, den die Sportsleute des Löwenberger SV zu Geld machen wollen. Davon soll für die Kinder des Vereins am 13. Dezember im Bürgerhaus in Löwenberg eine Weihnachtsfeier veranstaltet werden. Die Idee für die Aktion hatte Stephan Richter. Der 37-Jährige ist seit April dieses Jahres Vorsitzender des mitgliederstärksten Vereins im Löwenberger Land. „Früher hat es schon einmal Weihnachtsfeiern für die Mädchen und Jungen des Vereins gegeben“, erinnert er sich. Dann wurde eher separat in den einzelnen Sektionen des Vereins gefeiert.

Ab 7 Uhr morgens ist der Weg zum Container frei

Doch nun möchte Stephan Richter wieder, dass der Nachwuchs des LSV gemeinsam feiert. Um die Party zu finanzieren, hat sich der Vereinschef also die Schrottsammlung ausgedacht. „Wir belasten unsere Sponsoren das ganze Jahr über schon reichlich“, sagt er. „Deshalb möchte wir nunmehr die Bevölkerung bitten, dem Verein auf diese Weise bei der Finanzierung der Weihnachtsfeier zu helfen.“

Der Container kann ab sofort befüllt werden und wird zwischenzeitlich, wenn er voll sein sollte, ausgetauscht. Quelle: Bert Wittke

Alles, was dazu gebraucht wird, ist Schrott. Schrott, den die Bürger bitte in den Container auf dem KFL-Gelände in Löwenberg werfen. Der Container kann montags bis freitags jeweils ab 7 Uhr in der Frühe befüllt werden. Erreichbar ist er über den Zugang zum KFL-Gelände über den Heideweg – der Eingang dort ist jeweils bis 16 Uhr geöffnet – oder über die Eberswalder Straße, dieser Zugang kann jeweils bis 18 Uhr genutzt werden. Da alle KFL-Mitarbeiter in die Aktion eingeweiht sind, können sie gerne befragt werden, falls jemand die Sammelstelle nicht allein finden sollte.

Bitte keinen Elektroschrott abladen

Der Container fasst sieben Kubikmeter und wird natürlich bis zum Ende der Aktion immer wieder geleert, wenn er – was sich die Sportlerinnen und Sportler natürlich sehnsüchtig wünschen – jeweils voll ist. Die Aufstellkosten – 60 Euro pro Container – trägt das Recyclingunternehmen von Otto-Rüdiger Schulze. Stephan Richter bittet darum, wirklich nur echten Schrott in den Container zu werfen und keinen Elektroschrott wie etwa Rechner oder Bildschirme dort abzuladen. Diesen aussortieren zu müssen, würde wieder Kosten verursachen, die den Erlös der Aktion schmälern.

KFL und Firma Otto-Rüdiger Schulze helfen gerne

„Eine sehr schöne Aktion, die wir natürlich gerne unterstützen“ sagt Claudia Degebrodt. Die KFL-Geschäftsführerin war am Dienstagvormittag zusammen mit Norman Schulze von der Firma Otto-Rüdiger Schulze und dem Löwenberger Vereinschef Stephan Richter zum Containerplatz gekommen, um ihn gemeinsam mit der ersten kleinen Ladung Schrott zu füttern. „Ich bin bereits seit meinem sechsten Lebensjahr Mitglied beim Löwenberger SV“, erzählt Claudia Degebrodt. Gegenwärtig spiele sie im Verein aktiv Volleyball.

Während also für den Nachwuchs des LSV eine Weihnachtsfeier organisiert wird, werden die größeren Vereinsmitglieder im Januar eingeladen. Dann findet, wie Stephan Richter ankündigte, am 11. Januar im Bürgerhaus ein Neujahrsempfang statt.

Von Bert Wittke