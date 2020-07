Nassenheide

Es waren teils dramatische Szenen, die sich am Sonntag in Nassenheide unweit des Bahnhofs abspielten. Bereits am Samstagabend wurde in den sozialen Netzwerken, so unter anderem der Nassenheider Facebook-Gruppe, ein Suchaufruf nach einem vermissten Pferd gestartet. Bis Einbruch der Dunkelheit wurde nach der Schimmelstute gesucht. Am Sonntagmorgen entdeckte die Besitzerin ihr Pferd gegen 8.15 Uhr in einem Graben feststeckend, bereits bis zur Brust im Schlamm eingesunken. Die Ortsfeuerwehr Nassenheide wurde alarmiert, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien ( MAZ berichtete).

„Natürlich hat man Respekt“

Für Feuerwehrmann Ralf Veenhuis ein Einsatz der besonderen Art. „Seit 2002 bin ich bei der Feuerwehr, seit 2012 in Nassenheide“, erzählt er im MAZ-Gespräch. So etwas habe er noch nie erlebt. Trotzdem zögerte er an der Einsatzstelle nicht, sondern zog seine Schutzausrüstung aus und stieg nur mit Unterhose, T-Shirt und Wattstiefeln bekleidet zu dem Pferd in den Graben. „Ich habe es beruhigt und gefüttert“, blickt er zurück. In Zusammenarbeit mit einem Kameraden zog er dann Schläuche unter dem Tier hindurch. „Natürlich hat man Respekt vor dem Pferd, es ist ja schließlich ein Fluchttier und wir wussten nicht, wie kräftig es noch ist.“

Tierarzt und Einsatzkräfte versuchten gemeinsam, das völlig entkräftete Pferd wieder auf die Beine zu bekommen. Quelle: Stefanie Fechner

Unsicher fühlte sich der Nassenheider aber zu keiner Zeit. „Ich war mit einer Leine gesichert und wusste, dass meine Kameraden im Notfall eingreifen. Da habe ich vollstes Vertrauen“, erzählt er. „Wir bekamen das Pferd recht schnell und ohne Verletzungen aus dem Graben“, berichtet Ralf Veenhuis. Unterstützt wurde die Feuerwehr dabei von einem ansässigen Landwirt mit seinem Teleskoplader. Alles in allem sei es eine Einsatzsituation gewesen, die man so nicht üben könne – und die leider auch ein tragisches Ende nahm. Denn die Stute befand sich nach ihrer Bergung in einem so geschwächten Zustand, dass der Tierarzt sie erlösen musste.

Kameraden emotional mitgenommen

Auch für den erfahrenen Feuerwehrmann Christian Brüheim war es kein alltäglicher Einsatz. „Das kannst du weder üben, noch ist es berechenbar, wie sich das Pferd in so einer Situation verhält“, sagt der 37-Jährige. Für die Einsatzkräfte vor Ort sei die Situation nicht ganz ungefährlich gewesen. „Ein steiler Hang führte zum Pferd hinunter, der Platz im morastigen Graben war beengt“, beschreibt er den Einsatzort. Es sei ein Glücksgefühl gewesen, als das Pferd aus dem Graben gezogen war. „Umso tragischer ist es, dass das Tier am Ende erlöst werden musste.“ Die Feuerwehr habe einen guten Job gemacht, befindet der Feuerwehrmann, „auch wenn wir als Feuerwehr uns natürlich einen anderen Ausgang gewünscht hätten.“ Die Kameraden habe der Einsatz emotional mitgenommen, erklärt Christian Brüheim, der auf fast 22 Jahre Erfahrung in der Freiwilligen Feuerwehr zurückblicken kann.

Einsatzleiter Robin Peronne stimmt seinen Kollegen zu, die im Anschluss an die Bergung noch den Tierarzt bei der medizinischen Versorgung des Tieres unterstützten. „Sehr dankbar sind wir für die schnelle Hilfe der Löwen-Agrar aus Löwenberg“, sagt er. Auch der Ortswehrführer schätzt den Einsatz als gefährlich ein: „Pferde sind nun einmal Fluchttiere. Wenn es in Panik zutritt, kann es zu schweren Verletzungen kommen.“ Für ihn steht fest: „Wir haben unser Bestes gegeben, es ist schade dass dem Tier am Ende nicht mehr geholfen werden konnte.“

