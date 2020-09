Sperrung der B96: Teschendorfer Hofladen gastiert in Nassenheide

Nassenheide/Teschendorf

Kaum hat Manuela Scheil (58) ihre Tische und Stände aufgebaut und die frischen Waren darauf dekorativ platziert, halten auch schon die ersten Kunden auf dem Parkplatz am Bahnhof Nassenheide. Seit der Sperrung der Bundesstraße 96 zwischen Teschendorf und Löwenberg gastiert sie mit ihrem Hofladen in der Liebenwalder Chaussee. „Wir haben alles richtig gemacht“, stellte Manuela Scheil nach dem ersten Wochenende in Nassenheide fest. „Es ist allemal besser als zu Hause zu sitzen und Däumchen zu drehen“, findet die 58-Jährige.

Frisch, regional und unverpackt

Und der Zulauf der Kunden gibt ihr Recht. „Der erste Tag war wirklich gut, ich war überrascht“, zieht sie ein erstes Fazit. Auch am Sonntagvormittag standen die Kunden an ihrem Hofladen Schlange, um die frischen, regionalen und unverpackten Produkte zu kaufen. Zwiebeln, Tomaten, Zucchini, Blumenkohl, Pflaumen, Äpfel und noch vieles mehr bietet die Teschendorferin ihren Kunden an. „Wir bauen vieles davon in unserem Landwirtschaftsbetrieb an“, erklärt sie. Andere Produkte kauft sie bei anderen Landwirten und Händlern aus der Region dazu. „Wir Landwirte müssen uns untereinander vernetzen, heute noch mehr als je zuvor“, stellt sie klar, während ihr die nächsten Kunden kiloweise Kartoffeln und Kürbis abkaufen.

Gemeinde stimmt schnell zu

Bei den Kunden handelt es sich sowohl in Nassenheide als auch in Teschendorf nicht nur um ansässige Anwohner, auch viele Wohnmobilbesitzer und Durchreisende nutzen die Chance, um sich am Wochenende mit frischem Obst und Gemüse einzudecken. „Und viele Berliner kommen am Wochenende extra zu uns raus, um bei mir einzukaufen“, berichtet sie. Seit 2004 betreibt Manuela Scheil ihren Hofladen an der Teschendorfer Hauptstraße. Sie freut sich, dass die Gemeinde ihrem zeitlich begrenzten Umzug schnell zugestimmt hat. „Der Standort hier ist einfach optimal“, befindet Manuela Scheil, die ihre Kunden schon in den Wochen vor der Sperrung auf den Teil-Umzug aufmerksam gemacht hat.

Bis zum 23. Oktober, also dem planmäßigen Ende der Straßensperrung, wird sie immer sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr am Nassenheider Bahnhof stehen, danach geht es bei gutem Wetter noch bis in den November hinein in Teschendorf weiter. Unter der Woche ist sie für ihre Kunden im Teschendorfer Hofladen erreichbar.

Von Stefanie Fechner