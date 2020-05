Spielplätze wieder offen: Die Große bereiten alles für die Kleinen vor

Teschendorf

Viele Hände machen der Arbeit rasch ein Ende. Getreu diesem Motto machten sich am Sonnabend um 10 Uhr Kommunalpolitiker und weitere Helfer aus dem Löwenberger Land eifrig daran, den Spielplatz an der Straße am See in Teschendorf auf Vordermann zu bringen. „Wenn das Spielen hier jetzt wieder gestattet ist, soll alles schön aussehen“, sagte Matthias Zimmermann. Die Mädchen und Jungen, so Teschendorfs Ortsvorsteher, hätten schließlich schon verdammt lange auf den Moment warten müssen, da sie wieder auf ihren Spielplatz stürmen können.

KFL-Geschäftsführerin Claudia Degebrodt und Teschendorfs Ortschef Matthias Zimmermann griffen zum Rasenmäher. Quelle: Robert Roeske

„Wir wollten uns mal den Platz anschauen, wo die neue Kita hinkommen wird“, sagte Gemeindevertreter Mathias Ludwig, von der Wählergemeinschaft Bürger für das Löwenberger Land (BLL). Und da sei die Idee entstanden, nicht nur einfach zu gucken, sondern sich zugleich auch vor Ort auch nützlich zu machen. Mathias Ludwig und Stephan Richter, Vorsitzender des Löwenberger SV, griffen dann auch gleich zu Pinsel und Dose, um das Holzgeländer der Rutsche mit einem neuen Anstrich zum Schutz vor Wind und Wetter zu versehen. KFL-Geschäftsführerin Claudia Degebrodt und Ortschef Matthias Zimmermann griffen unterdessen zum Rasenmäher und Löwenbergs Schulleiter Axel Klicks, zugleich Vorsitzender der Gemeindevertretung sowie Dirk Wruck vom Ortsbeirat aus Nassenheide rückten dem Unkraut zu Leibe.

Auch Unkraut wurde fleißig gezupft. Quelle: Robert Roeske

Der Schul- und Sozialausschuss , so berichtete Mathias Ludwig, habe sich in der Vergangenheit alle Spielplätze der Gemeinde angeschaut. Überall sei nach der langen Pause natürlich ein bisschen was zu machen. Der Bauhof allein könne das in diesen Zeiten nicht schaffen. Deshalb sei jede Hilfe willkommen. Vielleicht schaffe man es ja sogar noch, anschließend auf den Spielplatz nach Neuendorf zu fahren und auch dort Hand anzulegen.

Auch Teschendorfs ehemaliger Ortsvorsteher Michael Grüber schaute am Sonnabend vorbei. Er hatte einen Bastkorb mit belegten Brötchen darin sowie Kaffee dabei. Das alles stellte er vor den fleißigen Arbeitern ab und zitierte dabei mit schmunzelnder Miene ein Bibelwort: „Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden.“

Der frühere Ortschef Michael Grüber brachte für die fleißigen Helfer Kaffee und Brötchen vorbei. Quelle: Robert Roeske

Die Arbeit ging gut von der Hand, wobei gesagt werden muss, dass der Spielplatz in Teschendorf auch noch ordentlich in Schuss wirkt. „Das liegt ganz sicher auch daran, dass hier die Nachbarn immer wachsame Blicke auf die Anlage haben“, meint Matthias Zimmermann. Er freue sich, wenn erst die neue Kita fertig sei und Oma oder Opa, wenn sie die Enkel abgeholt haben, mit den Kindern noch einen Zwischenstopp an diesem Spielplatz einlegen. Im Juni, das wollte Dirk Wruck gern noch loswerden, soll der im April ausgefallene Arbeitseinsatz in Nassenheide nachgeholt werden. Schwerpunkte in dem Ortsteil, aus dem er stammt, seien erfahrungsgemäß der Waldsee und das Bahnhofsgelände.

Von Bert Wittke