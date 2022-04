Sportverein Blau-Weiß Nassenheide feiert 50-jähriges Bestehen

Nassenheide

Mit blau-weißen Luftballons und Luftschlangen wurde am Freitag der große Saal des Nassenheider Dorfgemeinschaftshauses geschmückt. Dort, wo sonst Tischtennisspieler Bällen hinterher hechten oder die jüngeren Vereinsmitglieder beim Kleinkindersport ihren Bewegungsdrang ausleben können, wird es am Sonnabend höchst feierlich: Der Sportverein Blau-Weiß Nassenheide begeht sein 50-jähriges Bestehen.

Gründung des Vereins erfolgt am 12. April 1972

Über die wechselvolle Geschichte des Vereins weiß die Vereinsvorsitzende Sabine Peters am besten Bescheid. „Am 12. April 1972 wurde die Gründungsversammlung der Sportgruppe Nassenheide in der Gaststätte Nilenski abgehalten“, erläutert sie. Ursprünglich sei Gymnastik für Frauen und Kinder angeboten worden – und diesen Sparten ist der Verein auch bis heute treu geblieben. „Mit Tischtennis und Ringen kamen im Laufe der Jahre weitere Sportarten dazu, aber nicht alle konnten sich halten.“

Gudrun Löchert und Rolf-Henning Abraham sind schon lange im Verein aktiv. Quelle: Stefanie Fechner

So habe das Ringen aus Zeitmangel des Trainers eingestellt werden müssen. 1980 wurde aus der Sportgruppe Nassenheide die Betriebssportgruppe BSG Landbau Nassenheide. „Die ZBE Landbau übernahm dann die finanzielle Unterstützung des Vereins, die bis dahin durch den Rat der Gemeinde erfolgt war“, erklärt die Vereinsvorsitzende.

Dann folgte mit der Wende und der deutschen Wiedervereinigung auch ein Umbruch für den Verein. „Am 12. April 1991 wurde aus der BSG Landbau Nassenheide die Sportgruppe Blau-Weiß Nassenheide als gemeinnütziger Verein mit 39 Mitgliedern.“ Seit diesem Tage ist die Nassenheiderin auch Vorsitzende des Vereins, der sich in den folgenden Jahren immer weiter entwickelte und erfolgreich Mitglieder dazu gewinnen konnte. Vor Schwierigkeiten wurden die Vereinsmitglieder dennoch immer wieder gestellt.

Seit 1191 ist Sabine Peters Vereinsvorsitzende. Quelle: Uwe Halling

„2008 erhielten wir die Kündigung unserer Sportstätte wegen Eigenbedarf“, erinnert sich Sabine Peters. Das Objekt wurde verkauft – und der Sportverein musste sich eine neue Wirkungsstätte suchen. „Unser neues Domizil haben wir dann auf dem Gelände der Firma Gema nahe des Nassenheider Bahnhofs gefunden.“

Blau-Weiß Nassenheide meistert alle Herausforderungen

Doch bis wieder sportliche Aktivitäten möglich waren, mussten zuerst umfangreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen in dem Gebäude durchgeführt werden. „Die haben wir teilweise in Eigenregie und mit Hilfe der Firma Dasa gemeistert“, berichtet die Vereinsvorsitzende, und man hört auch ein wenig Stolz in ihrer Stimme mitschwingen. Doch das Glück der blau-weißen Sportler sollte wieder nicht von langer Dauer sein. Wie sich zeigte, war der Raum vor allem für die Tischtennis-Abteilung nicht ideal.

„Der Raum war zu niedrig, der Verein wuchs – eine andere Lösung musste her“, erinnert sich Sabine Peters, die den Verein gemeinsam mit dem Vorstand in den vielen Jahren durch alle Höhen und Tiefen führte. „Nach langem Ringen mit dem Ortsbeirat und der Gemeinde Löwenberger Land um ein größeres Objekt für den Verein, aber auch für den Ort selbst, erfolgte im Mai 2013 die Grundsteinlegung für das Dorfgemeinschaftshaus.“ Seit Januar 2014 ist der Verein Hauptmieter des großen Saales.

Auch eine aktive Faschingstruppe gehört zum Verein. Quelle: Uwe Halling

Größere Räume – mehr Angebote

„Durch die neuen Räume kann der Verein auch viel mehr Sportangebote anbieten. Neben Tischtennis, Gymnastik und Kleinkindersport kam noch der Seniorensport dazu“, zählt Sabine Peters auf. Zudem könne man durch externe Trainer auch Yoga, Hip Hop und Street Dance ermöglichen. „Und natürlich vergessen wir auch unsere Faschingstruppe und die Faschingskinder nicht.“

Blau-Weiß ist sozialer Ankerpunkt in Nassenheide

Welchen sozialen Ankerpunkt Blau-Weiß Nassenheide im größten Ortsteil des Löwenberger Landes bildet, zeigen die Mitgliederzahlen: Mit Stand von April 2022 engagieren sich 213 kleine und große Sportler im Verein. 128 Erwachsene teilen sich auf die Sparten Tischtennis, Gymnastik und Seniorensport auf. 85 Kinder gehen zum Kindersport, zum Kleinkindersport oder zum Tanzen.

Für die Feierlichkeiten am Sonnabend hat das Festkomitee ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Los geht es um 15 Uhr mit einem Kinderprogramm. Ein Eismann und ein Zauberer werden die jüngsten Vereinsmitglieder bei Laune halten. Abends sind dann die Erwachsenen dran: Bei Speis und Trank können sie ihr Jubiläum gebührend feiern. Sowohl die Kindertanzgruppen als auch die Faschingsgruppe sorgen für einen unterhaltsamen Abend.

Von Stefanie Fechner