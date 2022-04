Stephan Richter möchte Bürgermeister des Löwenberger Landes werden

Löwenberg

Dass mit Bernd-Christian Schneck einer der dienstältesten Bürgermeister Brandenburgs am 18. September dieses Jahres nicht noch einmal für das Amt des Verwaltungschefs der Gemeinde Löwenberger Land antreten wird, ist schon eine ganze Weile bekannt. Offen geblieben ist bislang allerdings die Frage, wer sich um die Nachfolge bewirbt. Nun hat jedoch der erste Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen und geht in die Öffentlichkeit. Es ist Stephan Richter, der Ende März 40 Jahre alt geworden ist und im Ortsteil Linde wohnt.

Nicht wenigen Einwohnerinnen und Einwohnern des Löwenberger Landes ist er als Vorsitzender des Löwenberger SV bekannt. Stephan Richter, der als sachkundiger Einwohner im Schul- und Sozialausschuss mitarbeitet, ist von der Wählergruppe „Bürger für das Löwenberger Land“ als Kandidat für den Bürgermeisterposten aufgestellt worden.

Wählergruppe: Würdigen Nachfolger für Bernd-C. Schneck finden

Die Wählergruppe war im Vorfeld der Kommunalwahl 2018 gebildet worden und hatte schnell Zulauf und Sympathisanten gewonnen. Seit den Wahlen 2018 sitzen mit Mathias Ludwig (Löwenberg), Matthias Brandenburg (Teschendorf), Alexander Dahte (Grieben) und Axel Klicks (Linde) gleich vier Angehörige der Wählergruppe in der Gemeindevertretung. Zudem ist die Wählergruppe in fast allen Ortsbeiräten vertreten. „Es ist uns wichtig, einen würdigen Nachfolger für den scheidenden Bürgermeister Bernd-Christian Schneck zu finden“, sagt Mathias Ludwig, der die Wählergruppe „Bürger für das Löwenberger Land“ anführt.

Vielen Leuten ist Stephan Richter als 1. Vorsitzender des Löwenberger SV bekannt. Quelle: Bert Wittke

Bei der Nominierungsveranstaltung hatte Axel Klicks den Vorschlag unterbreitet, Stephan Richter als Kandidaten für den Bürgermeisterposten aufzustellen. Zur Begründung sagte er, dass Stephan Richter über sehr gute Führungsqualitäten und ein großes Durchsetzungsvermögen verfüge. Er behalte auch in schwierigen Situationen die Übersicht und habe Visionen für die Zukunft der Gemeinde. Als freiberuflich tätiger beratender Ingenieur für Geoinformatik sei Stephan Richter bereits seit 2011 mit Aufträgen der Gemeinde betraut worden. Dabei handelte es sich in erster Linie um Vermessungsarbeiten und kartographische Tätigkeiten für den Kommunalen Ver- und Entsorgungsbetrieb (KVE) der Gemeinde. Infolge dieser Arbeiten sei er, so der Vorsitzende der Gemeindevertretung Axel Klicks, mit den bestehenden Verwaltungsstrukturen im Löwenberger Land sehr gut bekannt und vertraut.

Ein Mann mit Durchsetzungsvermögen und Fingerspitzengefühl

„Stephan Richter hat bereits mehrfach bewiesen, dass er eine ganze Menge von Menschenführung versteht“, sagt Matthias Ludwig. „Selbst wenn es sich um viele verschiedene Charaktere handelt.“ Andernfalls hätte man ihm wohl kaum den Vorsitz des Löwenberger SV, der der mitgliederstärkste Verein im Löwenberger Land ist, angetragen. Und in dieser Funktion habe der 40-Jährige mehrfach bewiesen, dass er Veränderungen auf den Weg zu bringen und durchzusetzen versteht und dabei auch stets das notwendige Fingerspitzengefühl an den Tag legt. „Wenn wir uns die Verwaltung der Gemeinde Löwenberger Land ansehen, dann wird schnell deutlich, dass dort nunmehr die Zeit für einen Generationswechsel gekommen ist“, so Mathias Ludwig. Verdienstvolle Mitarbeiter wie Bürgermeister Bernd-Christian Schneck und Bauamtsleiter Manfred Telm hätten jahrelang im Interesse der Gemeinde sehr gute Arbeit geleistet. Nun sei es an der Zeit, dass die jüngere Generation das Ruder übernimmt, um das Gemeindeschiff auch weiterhin auf Kurs zu halten und ohne Schaden an allen Klippen der Kommunalpolitik vorbeizumanövrieren.

Stephan Richter – bürgernah und authentisch

„Ich kenne Stephan Richter seit 2018 von der gemeinsamen Arbeit im Schul- und Sozialausschuss“, sagt Matthias Brandenburg. Stephan Richter trete dort stets sehr überlegt auf und demonstriere große Bürgernähe. Er mache einen sehr authentischen Eindruck und sei kein bisschen „überkandidelt oder eingebildet“.

„Stephan Richter ist ein Eigengewächs und in der Gemeinde sehr gut vernetzt“, hebt Dirk Wruck hervor. Mit ihm, so findet der Nassenheider, der ebenfalls der Wählergruppe „Bürger für das Löwenberger Land“ angehört, sei ein Neustart sehr gut möglich. Zumal Stephan Richter zuvor nie Abgeordneter gewesen und damit auch in keiner Weise vorbelastet sei.

Wahl fiel einstimmig aus

Bei der Kandidatenkür der „Wählergruppe Bürger für das Löwenberger Land“ war Stephan Richter einziger Bürgermeisterkandidat und wurde einstimmig gewählt.

Stephan Richter ist zweifacher Familienvater und wohnt im Ortsteil Linde. Quelle: Bert Wittke

„Wenn jetzt also ein Generationswechsel in der Führung des Löwenberger Landes ansteht, der Lücken in den Reihen der Verwaltung hinterlässt, dann möchte ich federführend dabei mitwirken, diese zu schließen“, sagt Stephan Richter. Die Gemeinde müsse schließlich weiterentwickelt werden, was bei 17 verschiedenen Ortsteilen eine anspruchsvolle Aufgabe sei. Und jeder Ortsteil habe so seine Eigenarten. Deshalb habe er es sich zum Ziel gemacht, so der Bürgermeisterkandidat, im Laufe des Wahlkampfes in alle Ortsteile zu gehen. „Vielleicht besuche ich einige auch im Rahmen einer Radtour“, kündigt Stephan Richter schon mal vorsichtig an. Das wäre dann gewissermaßen ein ganz dynamischer Wahlkampf und entspräche somit seinem Naturell als begeisterter Hobby-Sportler.

Digitalisierung der Verwaltung ist ein großes Aufgabenfeld

Ein großes Betätigungsfeld sieht Stephan Richter, der zusammen mit seiner Freundin Evelyne (38) zwei Kinder hat - Mira (4) und Nils (9) - bei der weiteren Digitalisierung der Verwaltung. Zum Beispiel, so sagt er, könne eine Vielzahl online abrufbare Formulare dabei helfen, viele Antragstellungen für die Bürgerinnen und Bürger wesentlich leichter und zeitsparender zu machen. Gleichzeitig werde dadurch die Verwaltung entlastet.

Möchte am anstehenden Generationswechsel in der Verwaltung der Gemeinde Löwenberger Land gestaltend mitwirken – Stephan Richter. Quelle: Bert Wittke

Ich würde mich freuen, Bürgermeister des Löwenberger Landes zu werden“, unterstreicht Stephan Richter. Überreden müssen habe ihn zur Kandidatur niemand. Er empfinde es als Herausforderung für seine weitere Entwicklung, sich einer solchen Aufgabe zu stellen. „Und ich wäre mit Sicherheit auch stolz, wenn die Wahl am Ende auf mich fallen würde“, sagt er.

Von Bert Wittke