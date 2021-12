Stille statt Kirche beim Griebener Weihnachtsgottesdienst

Grieben

Das der Altar der Griebener Kirche nach Grüneberg ging, dass wurmte besonders die älteren Mitglieder der Kirchengemeinde des Dorfes. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass der neue Altar, der aus dem aufgegebenen Buchholzer Gotteshaus hierher gebracht wurde, eigentlich viel schöner ist. Aber es war halt nicht der eigene, sagt Erna Wiesner.

Erna Wiesner gehört zu den aktivsten Mitgliedern der evangelischen Kirchengemeinde. Quelle: Uwe Halling

Die 77-jährige gehört zur Gemeinde, seit sie 1995 hierher geheiratet hat. In Grieben, sagt sie, sei immer viel los gewesen in Sachen Kirche. Bis vor einigen Jahren gehörte eine dreistellige Zahl an Menschen dazu, die sich einbrachten. Aber viele seien gestorben und die Jugend interessiere sich nicht mehr im gleichen Maße für Gott und Kirche, wie früher.

Gottesdienst auf der Freifläche

Dabei sei der eine oder andere Besuch in dem Gotteshaus durchaus lohnend – an den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen wird daraus jedoch leider nichts, bedauert Christine Gebert, die zuständige Pfarrerin. Der Gottesdienst am 24. Dezember findet auf der Freifläche direkt neben der Kirche statt – die Auflagen wegen der Pandemie lassen keine andere Möglichkeit. Wer teilnehmen möchte, ist zu 16 Uhr herzlich willkommen.

Pfarrerin Christine Gebert hat den Pfarrsprengel 2019 übernommen. Quelle: Uwe Halling

Aus Sicht von Christine Gebert ist die Griebener Kirche etwas besonderes. Nicht nur, weil sie für die 34-Jährige zur ersten eigenen Zehn-Jahres-Stelle des Pfarrsprengels Herzberg-Lindow gehört. Sondern vor allem, weil hier nichts mehr zu tun ist. Während an fast allen übrigen Kirchen ein oder mehrere bauliche Notwendigkeiten oder Wünsche offen sind, gibt es die in diesem Ortsteil des Löwenberger Landes nicht.

Von 2016 bis 2019 wurde der letzte große Brocken angegangen. „In Dach und Dachstuhl sind rund 300.000 Euro geflossen“, so die Pfarrerin. Als sie 2019 ihre Stelle antrat, waren die Arbeiten, auf den Weg gebracht von ihrem Vorgänger Ulrich Baller, gerade beendet.

Prospektpfeifen für Kriegszwecke abgegeben

Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Deckenmalerei entdeckt, die einen Himmel zeigt, und so gut es ging wieder hergerichtet. Doch die größte Besonderheit des Gotteshauses ist wohl die Orgel. 1850 wurde sie vom wohl bekanntesten Orgelbauer, Carl August Buchholz, errichtet. Rund 65 Jahre später, im ersten Weltkrieg, mussten die Prospektpfeifen für Kriegszwecke abgegeben werden. Später ersetzte sie ein aus Neuruppin stammender Orgelbauer.

Der Altar stammt von der aufgegebenen Kirche in Buchholz. Quelle: Uwe Halling

Auch zwei der drei Glocken traf es in den Kriegsjahren. „Die kleine wurde einfach aus dem Fenster im Turm heruntergeworfen. Die große zerschlagen und die Stücke die Treppe hinuntergetragen“, hat Erna Wiesner von Zeitzeugen erfahren. Erhalten blieb lediglich die mittlere der Glocken, die Marienglocke. Sie ist der Mutter Jesu Christi gewidmet und stammt aus dem Jahr 1510. Ersetzt werden konnte bisher nur die kleine Glocke, der Platz, an dem die große einst hing, blieb bis heute frei. Dreimal am Tag, um 8, um 12 und um 18 Uhr läuten die verbliebenen Glocken.

30-jähriger Krieg hinterließ Spuren

Die Sanierung in den Jahren 2016 bis 2019 gehört zu den umfangreichsten, die in der Geschichte des um 1235 errichteten Gebäudes durchgeführt wurden. Ein großer Brand, der in den Jahren zwischen 1730 und 1740 vermutet wird, traf auch den frühgotischen Feldsteinbau. Es dauerte mehr als 40 Jahre, ehe die Arbeiten beendet waren. Dabei wurden auch drei Lanzettfenster im Ostgiebel entdeckt, die erhalten blieben. Die übrigen Fenster wurden vergrößert – vermutlich war die Kirche, wie es in Brandenburg oft der Fall war, als Wehrkirche errichtet.

Der Taufengel kam aus Talsdorf nach Grieben. Quelle: Uwe Halling

Auch der 30-jährige Krieg, der zwischen 1618 und 1648 tobte, hinterließ Spuren am Mauerwerk der Feldsteine. Darauf weisen die Anteile an Ziegeln hin, mit denen die Zerstörungen repariert wurden. Der Taufengel, der neben dem Altar hängt, kam bei Arbeiten hinzu, die in der DDR ausgeführt wurden. Generalinstandsetzung wurde das genannt. Der Engel, geschaffen von einem unbekannten Schnitzer im 19. Jahrhundert, hing zuvor in der Kirche in Tasdorf, die abgerissen wurde.

Viele helfende Hände für Arbeitseinsätze

Heute kann die Griebener Dorfkirche neben ihrem eigentlichen Zweck als Konzertkirche genutzt werden, wenn das auch durch die Corona-Pandemie momentan kein Thema ist. Die Akustik des Gotteshauses sei jedoch vorzüglich, betont Christine Gebert. Und das nicht nur bei Orgelkonzerten. „Aber das ist eine der Sachen, die definitiv wieder stattfinden sollen.“ Sie hofft auf eine baldige Besserung der Lage. Denn trotzdem die Zahl derer, die zur Kirchengemeinde gehören, stark geschrumpft ist, so ist es hier kein Problem, genug helfende Hände für Arbeitseinsätze zu bekommen. „Man kann aber nicht nur arbeiten, man muss auch mal feiern dürfen“, sagt die Pfarrerin.

Und auch Erna Wiesner hat noch einen Wunsch: den Turm soll wieder eine Uhr zieren. Die Stelle, wo sie einst im Turm platziert war, ist leer. Durch welche Umstände sie abhanden kam, ist unbekannt. Es gäbe also doch noch eine kleine Baustelle am Griebener Gotteshaus.

Von Björn Bethe