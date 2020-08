Straßenbau auf der B 96 zwischen Teschendorf und Löwenberg – so fahren die OVG-Busse

Teschendorf/Löwenberg

Auf den Buslinien 802 und 832 kommt es im ersten Bauabschnitts aufgrund der Vollsperrung der Bundesstraße 96 zwischen der Ortsverbindung Teschendorf und Löwenberg ab 3. September bis voraussichtlich zum 1. Oktober zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr.

Änderungen bei Buslinie 802

Auf der Linie 802 werden die Fahrten in Richtung Löwenberg und Oranienburg über die offizielle Umleitung des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg ( Freienhagen/ Liebenberg) geführt. Für Fahrgäste aus Teschendorf und Neuendorf, wird für beide Richtungen ein Shuttleverkehr eingerichtet. Dieser verkehrt zwischen den Haltestellen Neuendorf, Weg zum See, und Nassenheide, Kirche. Die Umsteigemöglichkeit in Richtung Löwenberg beziehungsweise Oranienburg befindet sich an der Haltestelle in Nassenheide, Kirche.

Änderungen bei Buslinie 832

Auf der Linie 832 führen die Fahrten nach Grüneberg über den Verbindungsweg „Stege“ von und nach Neulöwenberg. Die Fahrten in der Ortslage Grüneberg enden am Bahnhof. Die Haltestellen Abzweig Grüneberg und Wackerberge werden nicht bedient.

Die aktuellen Fahrpläne aller Linien sowie auch die vorgenannten Änderungen, können auch telefonisch unter der Nummer 03301/69 96 99 erfragt werden.

