Streuobstwiese in Grüneberg: Per App einen Baum aussuchen und Pate werden

Hof Grüneberg ist über die Grenzen Oberhavels hinweg ein Begriff. Nicht nur der Pferde wegen. Es ist vor allem das soziale Engagement der Hof-Eigentümer, von dem viele Leute schwärmen. 2006 haben Johann Brüning und seine Frau Wendy Bartsch-Brüning den alten Bauernhof in Grüneberg gekauft. Damals war das Grundstück eher ein Platz für allerlei Unrat und Müll, die sich dort über die Jahre angesammelt hatten. Viel Schweiß ist geflossen, damit der Hof nur ein Jahr später feierlich eröffnet werden konnte - seinerzeit mit zwei Ferienwohnungen und einer großen Reithalle. Nach und nach wurde der Hof so ausgebaut, dass er auch für Menschen mit einem Handicap erlebbar wurde. Inzwischen sind dort sieben Ferienwohnungen entstanden und demnächst soll eine barrierefreie Blockhaussauna hinzukommen.

„Die Absicht, Menschen helfen zu können, die ein Handicap haben, war für uns wie eine Initialzündung“, sagt Johann Brüning. „Immer wieder hörten wir von Gästen, wie sehr ihnen der Aufenthalt auf dem Hof und das therapeutische Reiten gefallen und wie sehr es ihnen dabei hilft, wieder Kraft zu tanken. Zumal neben den Pferden noch weitere Tiere zum Hof gehören, mit denen die Gäste sich beschäftigen können und deren Gehege jederzeit begehbar sind. Zugleich bekamen Johann und seine Frau Wendy mit der Zeit immer tiefere Einblicke, wie schwer und auch nervenaufreibend es ist, sich um Menschen mit einem Handicap zu kümmern. Familien würden dabei nicht selten finanziell aus dem Lot geraten, weil zum Beispiel ein Elternteil infolge der Pflege eines Kindes plötzlich nicht mehr arbeiten gehen kann. „Da haben wir gespürt, dass an dieser Stelle Bedarf ist“, sagt Johann Brüning.

Zum 50. Geburtstag die Stiftung gegründet

Als er 2011 seinen 50. Geburtstag feierte, gründete er die Stiftung Hof Grüneberg, die zum Ziel hat, Familien mit schwerkranken Kindern zu unterstützen. Statt Geschenke, so bat er seine Gäste, sollten sie der Stiftung einen kleinen Obolus zukommen lassen. Dank dieser Initiative konnte es fortan Familien mit einem begrenzten finanziellen Budget ermöglicht werden, mit ihren gehandicapten Kindern das eine oder andere Wochenende auf Hof Grüneberg zu verbringen und Ablenkung vom Alltagsstress zu finden. „Die Stiftung Hof Grüneberg lebt von Spenden“, sagt Johann. Die ersten seien damals anlässlich seines 50. Geburtstages getätigt worden, ansonsten habe er einen Teil seines Verdienstes als Spende in die Stiftung gesteckt. Johann Brüning, der im Münsterland geboren ist und Medizin sowie Informatik studierte, arbeitete 30 Jahre in der Pharmaindustrie in Berlin. Aus gesundheitlichen Gründen befindet er sich inzwischen im Ruhestand.

Ehefrau Wendy hatte die Idee

Als Stifter und Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung stellte sich Johann Brüning bereits vor seinem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben die Frage, wie es mit der Stiftung weitergehen kann, wenn er mal keinen Job mehr hat. Da sei seiner Frau Wendy die Idee mit der Streuobstwiese gekommen. Auf einer Fläche, die etwa drei Kilometer von der Hofstelle in Grüneberg entfernt liegt, wurde die Idee in die Tat umgesetzt. Der Naturschutzfonds Brandenburg hat das Pflanzen der Bäume und das Anlegen eines Wildschutzzaunes gefördert.

Hereinspaziert! Johann Brüning öffnet das Tor zur Streuobstwiese, auf der insgesamt 531 Bäume gepflanzt wurden. Quelle: Uwe Halling

Seit dem 1. April gibt es das Projekt „Stark wie ein Baum“, das gemeinsam mit dem Kinder-Hospizdienst der Caritas Berlin ins Leben gerufen wurde. Innerhalb dieses Projektes werden nunmehr für die 531 Bäume der Streuobstwiese Baumpaten gesucht. Diese entrichten für ihren Obstbaum jeweils zwölf Euro im Monat, wovon sechs Euro an den Kinder-Hospizdienst gehen und sechs Euro an die Stiftung Hof Grüneberg. Die Stiftung verwendet davon vier Euro für mildtätige Zwecke – also für Familien mit kranken Kindern und Menschen mit Handicap. Zwei Euro dienen als Zuschuss für die Baumpflege.

Auf der Streuobstwiese wurden vor allem viele ältere Sorten gepflanzt, die heutzutage nicht mehr so oft zu finden sind. Quelle: Uwe Halling

Inzwischen ist in Kooperation mit der Beuth Hochschule für Technik Berlin, wo Johann Brüning Anfang der 1990er-Jahre Ingenieurinformatik studiert hat, eine App „Stark wie ein Baum“ entwickelt worden, die Pfingsten gelauncht werden soll. Die beiden Informatik-Studenten Katharina Sachs und Karl Brendel haben die App entwickelt. Die App stellt die 531 Bäume auf eine Google-Maps-Karte grafisch da. Jeder Baum der Streuobstwiese kann angeklickt werden und es gibt genaue Informationen zu den alten Obstbaumsorten und darüber, ob noch eine Patenschaft für den jeweiligen Baum übernommen werden kann.

Im Wintersemester 2019/20 entstand zudem an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde unter Regie von Jens Möller, Leiter der Studiengangs Landschaftsnutzung und Naturschutz, eine 160-seitige Projektarbeit über die Grüneberger Streuobstwiese.

Stark wie ein Baum soll die Hilfe der Stiftung Grüneberg sein und mit jedem Jahr ein wenig kräftiger und Größer werden. Quelle: Uwe Halling

„Ich freue mich, dass so viele engagierte Menschen helfen, die Arbeit der Stiftung erfolgreich fortzusetzen. Und viele Familien, in den Kinder mit Handicap leben, freuen sich, dass Johann Brüning und seine Frau Wendy einst den Wunsch verspürten, diesen Menschen zu helfen. Alle zusammen sind sie „Stark wie ein Baum“.

