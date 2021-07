Taschendiebe in Löwenberg unterwegs

Löwenberg

Einem 83-Jährigen wurde am Donnerstag (29. Juli) gegen 9 Uhr in einem Supermarkt in der Granseer Straße durch bisher unbekannte Personen die Geldbörse gestohlen. Der Kunde gab an von einem etwa 40-jährigen Mann mit einem rotem Oberteil von hinten angesprochen und in ein kurzes Gespräch verwickelt worden zu sein. Seinen Einkaufsbeutel hatte er zu diesem Zeitpunkt am Einkaufswagen hängen und neben sich stehend. Erst im Kassenbereich bemerkte er den Diebstahl der Geldbörse.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr in einem Supermarkt in der Ruppiner Straße. Auch hier wurde während des Einkaufes die Brieftasche aus der Tasche einer 47-jährigen Kundin entwendet, deren Verlust sie erst beim Bezahlen an der Kasse feststellte. Beiden Geschädigten wurde somit Bargeld sowie persönliche Dokumente und EC-Karten gestohlen.

Von MAZonline