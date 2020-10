Teschendorf

Der alte Belag kommt nun ab – seit Montagmorgen ist nun auch in der Ortslage Teschendorf schweres Straßenbaugerät im Einsatz. Eine Fräse, die etwas an eine Lokomotive erinnert, ist im Einsatz und entfernt die alte Deckschicht. Ende der Woche soll laut Plan der neuen Belag aufgebracht werden. Parallel laufen die Arbeiten an den Mittelinseln. In der vergangenen Woche hatte die Baufirma die Anwohner per Postwurfsendung über die kommenden Tage informiert. Wer kann, sollte zumindest an den Tagen, an denen der neue Belag aufgebracht wird, nicht das eigene Auto nutzen – das betrifft auch die Teschendorfer Anlieger. Denn sollten gerade beim oder kurz nach dem sogenannten „Anspritzen“ des neuen Belags durch die Reifen Teile davon aufgeschleudert werden und an der Karosserie anhaften, lassen sie sich nur mit erheblichem Aufwand wieder entfernen.

Mit dem Fortschritt der Bauarbeiten ist man im Amt Löwenberg zufrieden. „Die machen da einen ganz guten Job, auch wenn Straßenbau immer mit etwas Chaos verbunden ist“, sagt etwa Manfred Telm von der Gemeindeverwaltung. Die kommenden beiden Wochen werden für alle Betroffenen noch zu überstehen sein, meint der Fachbereichsleiter Bau und Ordnung. Auch wenn diese bis zum 23. Oktober mit einer Vollsperrung verbunden sind.

Großbaustellen abgearbeitet

Auf mittlere Sicht sind die großen Projekte im Bereich der Gemeinde dann abgeschlossen. Im Gespräch seien noch Arbeiten des Landesbetriebes Straßenbau an der Liebenwalder Chaussee in Nassenheide im Bereich der Einmündung auf die B 96. Damit ist aber wohl eher im kommenden Jahr zu rechnen.

Die Gemeinde Löwenberger Land selbst ist momentan vor allem im Radwegebau aktiv. Zum einen beginnen Ende Oktober die Arbeiten an der Strecke zwischen Liebenberg und Grüneberg. Ein Teilstück, das lange auf der Wunschliste stand und nun gemeinsam mit dem Landkreis Oberhavel verwirklicht werden kann. Als nächstes werden Radler, die zwischen Hoppenrade und Groß Mutz unterwegs sind, sich freuen können. Auch hier beginnen die Arbeiten am neuen Radweg noch in diesem Jahr – passende Witterung natürlich vorausgesetzt.

Mit einer feierlichen Freigabe der neuen Ortsdurchfahrt in Teschendorf bei steigenden Corona-Zahlen nicht zu rechnen. Freuen können sich Anlieger und Durchreisende aber jetzt schon wieder – auf freie Fahrt ab dem 24. Oktober.

Von Björn Bethe