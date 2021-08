Teschendorf

Das ländliche Ambiente, der Zusammenhalt der Menschen im Dorf und der von Stund an rollende, brummende und manchmal stinkende Verkehr auf der Bundesstraße 96 – das macht das Leben in Teschendorf aus. Aber der Verkehr, der stört eigentlich gar nicht, lacht etwa Manuela Scheil nach kurzem Nachdenken. Seit sie 1968 als kleines Kind hierher kam, will sie nicht mehr weg. „In der Stadt, das könnte ich mir gar nicht vorstellen“. Die Landwirtin, die nahezu immer in ihrem „Elas Hofladen“ zu finden ist, schätzt zudem, dass ihre Produkte – regional und nachhaltig erzeugt – immer beliebter werden.

Karneval in Teschendorf ist längst kein Geheimtipp mehr. Quelle: Uwe Halling

Teschendorf gehört zu den ältesten Ortschaften der Region. Die Dorfkirche, weit und breit die einzige mit einer funktionstüchtigen Ein-Zeiger-Uhr, soll bereits 1156 geweiht worden sein. Ebenfalls schon einige Jahre besteht der älteste Männerchor Brandenburgs, Concordia Teschendorf e. V. Vereinschef Volker Mydlaszewski, der seit mehr als 25 Jahren Bass singt, ist allerdings eher etwas zerknirscht. Nicht nur, weil in den vergangenen Monaten Proben und Auftritte fast ausnahmslos auf der Strecke blieben: „In diesem Jahr hatten wir einen Auftritt zum 70. Geburtstag eines Mitglieds und jetzt sieht es so aus, als wenn wir bald wieder nur noch draußen singen können, wenn überhaupt“, sagt er. Was ihm und den anderen Sängern in diesem Jahr wirklich auf den Magen schlägt, ist dass dem Chor ein rundes Jubiläum durch die Lappen geht. 160 Jahre sind im September seit der Gründung 1861 vergangen. „Leider mussten wir alles streichen, was wir uns dafür überlegt hatten“, so Mydlaszewski. Aber er will nicht nur das Negative der Pandemiefolgen sehen. Die Mitglieder haben dem Chor die Treue gehalten, auch wenn viele der wöchentlichen Übungsstunden ausfallen mussten. Was den Zusammenhalt deutlich unterstreichen würde.

Die Kirche im Dorf ist eine der ältesten in der Region und zudem die einzige mit einer funktionierenden Ein-Zeiger-Uhr im Turm. Quelle: Enrico Kugler

Thomas Roggelin, der Chef der örtlichen freiwilligen Feuerwehr, kann leider nicht behaupten, die Zeit völlig schadlos überstanden zu haben. Ohne Dienst, Ausbildung und Zusammensein wären gerade im Kinder- und Jugendbereich einige aus der jungen Generation weggebrochen. „Wir haben leider ein paar unserer Nachwuchs-Brandschützer aus diesem Altersbereich verloren in den vergangenen anderthalb Jahren“, seufzt er. Die Jugendarbeit wieder aufbauen und neue Mitglieder zu gewinnen stehe daher erstmal im Vordergrund. Die Grundvoraussetzung dafür sei schonmal vorhanden: „Kinder haben wir genug in Teschendorf“. Bei den aktiven Einsatzkräften, setzt Roggelin nach, seien zum Glück keine Mitglieder abgewandert. „Hier stehen wir gut da“.

Die Bauarbeiten an der B 96 2020 haben so manchen Einwohner viele Nerven gekostet. Quelle: Björn Bethe

Nicht nur leben, auch arbeiten lässt es sich gut in Teschendorf. „Zum Glück haben alle die Beschränkungen durch Corona und im vergangenen Jahr die Zeit der Straßensperrung gut überstanden“, so Peer Stolz, der den 1880 gegründeten Landgasthof in fünfter Generation betreibt. Direktvermarkter aus dem landwirtschaftlichen Bereich, ein Getränkegroßhandel, zwei Restaurants und Imbissangebote sowie eine Kfz-Prüfstelle – für die Unternehmen ist die Bundesstraße ein Pfund, mit dem sich wuchern lässt. Ein Teschendorfer, der „nur“ noch zum Arbeiten herkommt, ist Christopher Staberow. Der Kfz-Schlosser hat zwar sein Haus nicht im Heimatort gebaut, sondern in Zehdenick. Dass er jeden Tag hier sein kann, freut ihn dennoch. „Die Gegend ist schön und die Leute entspannt“, sagt er, während er mit den Bolzen am Dreieckslenker eines Audis kämpft.

Im Hagen heißt das ursprüngliche Dorfzentrum heute. Quelle: Björn Bethe

Und auch zu einiger überregionaler Bekanntheit ist der Ort in den vergangenen Jahren gekommen. Zum einen durch das „Curry 96“, wo zumeist Jens Dröse hinter dem Tresen und auch schon vor diversen Kameras stand. Zum anderen der Motorsportverein mit seinem Stoppelrennen. 2019 gab es das Event, das ursprünglich gar nicht als solches geplant war, in der 26. Auflage zu erleben. 2020 wurde das Rennen aufgrund der Pandemie abgesagt und auch in diesem Jahr scheint es nicht gut auszusehen: „Vorläufig wegen der Pandemie nicht geplant“, heißt es auf der Internetseite des Vereins zum Thema nächstes Stoppelrennen.

Die Stoppelrennen haben dafür gesorgt, dass Teschendorf nicht nur als Tempo-50-Zone beim befahren der B 96 wahrgenommen wird. Quelle: Robert Roeske

Neben den Motorsportlern, dem Männerchor und der Feuerwehr finden sich noch ein Frauenchor, die Petrijünger Teschendorf sowie ein Reitverein in der kleinen Ortschaft. Viel Auswahl für diverse Freizeitaktivitäten. Aber auch wer nicht alles in Gemeinschaft tun möchte, kommt hier auf seine Kosten. Der Dreetzsee grenzt direkt an den Ort, Wälder und Wiesen wechseln sich ab – wer Natur mag, kommt auf seine Kosten.

Von Björn Bethe