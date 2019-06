Wahl der Ortsvorsteher fast abgeschlossen: Alle neugewählten Ortsbeiräte im Löwenberger Land haben sich konstituiert. Bis auf zwei Ausnahmemen: In Großmutz treten die Ortsbeiratsmitglieder am Freitag zusammen, in Hoppenrade findet die konstituierende Ortsbeiratssitzung am 24. Juni statt