Teschendorf: Einbrecher steht plötzlich im Wohnzimmer

Teschendorf

Während der 66-jährige Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Straße am See im Ortsteil Teschendorf schlief, drangen bislang Unbekannte am Dienstag gegen 21.30 Uhr in sein Haus ein. Der Hauseigentümer wurde durch Geräusche geweckt.

Teschendorf: Einbrecher flüchtet durch die Kellertür

Als er einen der Täter in seinem Wohnzimmer erblickte, flüchtete dieser durch die aufgebrochene Kellertür. Daraufhin alarmierte der 66-Jährige die Polizei. Im Schlaf- und Wohnzimmer durchsuchten die Täter Schränke, entwendeten offenbar keinerlei Gegenstände. Der Schaden am Wohnhaus wird mit rund 300 Euro beziffert.

