Teschendorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Teschendorf

Das in den frühen Abendstunden am Mittwoch noch verlassene Einfamilienhaus in Teschendorf, Neuer Weg, nutzten unbekannte Täter aus, um dort durch Einwerfen einer Fensterscheibe ins Innere zu gelangen.

Danach durchwühlten sie sämtliche Behältnisse und verschwanden dann im Schutz der Dunkelheit. Nach ersten Erkenntnissen durch die Kriminalpolizei wurde zunächst nichts entwendet.

Die Kriminaltechnik untersuchte den Tatort umfangreich und konnte Spuren des Täters sichern. Der Schaden wird materiell derzeitig auf 500,- Euro geschätzt.

Von MAZonline