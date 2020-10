Teschendorf: Freigabe der B96 erneut verschoben

Teschendorf

Die Freigabe der B96 in Teschendorf wird sich weiter verzögern. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstag mit. „Die Bundesstraße B 96 zwischen Löwenberg und Teschendorf kann nicht wie geplant am morgigen Freitag (30. Oktober) freigegeben werden. Grund dafür ist das schlechte Wetter der vergangenen Tage“, schreibt Unternehmenssprecher Steffen Streu in einer Pressemitteilung.

Weiterhin seien die Mitarbeiter des beauftragen Unternehmens in den nächsten Tagen andernorts vertraglich gebunden. „Deshalb kann die Fahrbahnmarkierung auf der B 96 erst in der kommenden Woche am Mittwoch und Donnerstag (4. und 5. November) vorgenommen werden“, heißt es weiter. Mit einer Freigabe sei demnach zum Ende der kommenden Woche zu rechnen: „Spätestens am Freitag (6. November) könnte die Strecke freigegeben werden.“

Anzeige

Bis dahin gilt die ausgeschilderte Umleitung. Die Busse des Schüler- und öffentlichen Personennahverkehrs sind nicht betroffen.

In der ursprünglichen Planung sollte die Bundesstraße bereits am 23. Oktober freigegeben werden, dies hatte sich jedoch auf Grund der nun immer noch fehlenden Fahrbahnmarkierungen verschoben.

Von MAZonline