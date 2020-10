Teschendorf

Bis jetzt haben die Lieferfahrzeuge von Getränke-Quak in Teschendorf und ihre Fahrer nicht allzu viele Beeinträchtigungen von den Bauarbeiten auf der B 96 gespürt. „Bei uns war dieses Jahr eher die Corona-Pandemie spürbar, da die Gastronomie deutlich weniger abgenommen hat“, so Yvonne Minor, Mitarbeiterin beim Getränkelieferanten. Spannend dürften jedoch die kommenden zwei Wochen werden, wenn der neue Belag innerhalb der Ortslage Teschendorf aufgebracht wird. Die einzige Umleitung führt über Freienhagen, was einen ziemlichen Umweg bedeutet. „Aber irgendwie werden wir uns da schon durchkämpfen, das wird schon“, ist sie überzeugt.

Diese Art von Optimismus ist Jens Dröse nicht unbedingt anzumerken. Er will nur, dass die Arbeiten Ende kommender Woche endlich planmäßig beendet werden und er sein „Curry B96“ endlich wieder öffnen kann. In der vergangenen Woche habe er es zum ersten Mal seit Baubeginn ein paar Tage probehalber versucht, erzählt Dröse. „Wenn Mittags 50 Euro in der Kasse waren, war es viel. Das lohnt sich nicht“. Nun stehen wieder Zaunfelder vor seinem Imbiss am Ortausgang Richtung Nassenheide.

Schließzeiten schmerzen

Ihm dauert der Straßenbau außerdem entschieden zu lange. Sein Umsatz hängt fast ausschließlich am Durchgangsverkehr – und der wäre im warmen September sicher zahlreich gewesen. Auch die Schließzeit jetzt in den Ferien schmerzt. Kurzarbeit ist angesagt – und die Hoffnung, dass wenigstens ein Teil der Verluste wieder aufgefangen werden kann, wenn der Verkehr wieder normal rollt.

Relativ entspannt ist hingegen Siegfried Staberow mit seiner Werkstatt bisher durch die Einschränkungen gekommen. „Unsere Kunden haben uns immer erreichen können und wir hatten unsere Abläufe so geplant, dass kaum Leerlauf entstand“, so Staberow. Geschlossen hat in dieser Woche der beliebte Bäcker in der Ortsmitte. Auch das benachbarte „Schnitzelparadies“ empfängt momentan keine Gäste.

