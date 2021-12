Thilo Hedke aus Großmutz: Ein Mann – ein Wort!

Großmutz

„Ein Mann - ein Wort!“ - so beschreiben die Feuerwehrleute aus Großmutz einen der ihren. Die Kameradinnen und Kameraden wissen, dass sie sich auf ihn stets und ständig verlassen können. Okay, er hat eine sehr direkte Art im Umgang mit seinen Mitmenschen und hält mit seiner Meinung nie hintern Berg. Auch wenn’s dadurch mal ungemütlich wird. Das gefällt sicher nicht jedem. Doch was er von seinem Gegenüber erwartet und fordert, das ist er auch bereit vorzuleben. So etwas schätzen die Leute. Sprücheklopfer gibt es schließlich genug. Leute, die sich tatsächlich kümmern und die Ärmel hochkrempeln, dagegen seltener. Er aber ist so ein Kümmerer. Und das nun schon eine lange Zeit. Deshalb ist er das, was der Volksmund gern und lobend als „Treue Seele“ bezeichnet. Da gibt es keine zwei Meinungen.

2005 zum Feuerwehrmann geworden

Die Rede ist von Thilo Hedke. 2004 tauchte er plötzlich in Großmutz auf, um sich im dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land niederzulassen. „Ich war auf der Suche nach einem ruhigen Ort zum Leben“, sagt er. In Großmutz fand der selbstständige Kaufmann ihn. Zu jener Zeit ahnte er noch nicht, dass einer seiner Nachbarn ein engagierter Feuerwehrmann ist. „Bringfried Krause, der inzwischen leider verstorben ist, hat mich zur Feuerwehr gelotst“, erinnert sich Thilo Hedke. Der habe ihn so lange „bearbeitet“, bis der Neu-Großmutzer 2005 in die freiwillige Feuerwehr des Ortes eintrat. „Ich hatte mich gerade beruflich zurückgezogen“, sagt Thilo Hedke. Als er ein Jahr später seine Lebensgefährtin Eva heiratete, waren die Feuerwehrleute bei der Feier auf dem örtlichen Bauernhof der Familie Koch natürlich mit von der Partie.

Keiner wollte das Bier von Thilo Hedke trinken

Aus jener Anfangszeit bei den Kameradinnen und Kameraden stammt eine kleine Anekdote, über die Thilo Hedke schmunzelnd sagt: „Die Geschichte wird mich wohl ewig begleiten.“ Damals sponserte der den Kameraden eine Kiste Bier, die allerdings nie angerührt wurde. Der gebürtige Westberliner hatte Oettinger Bier gekauft. „Okay“, gibt der heute 62-Jährige zu, „das ist sicher heute kein Bier, nach dem sich alle reißen.“ Aber damals sei es noch in einer kleinen Brauerei in Dassow abgefüllt worden und habe gut geschmeckt. Die Kameraden hätten folglich was verpasst, als sie das Bier seinerzeit verschmähten.

Oft ist Thilo Hedke im Schulungsraum der Feuerwehr im Gemeindehaus anzutreffen, wo er Einsatzstatistiken und Einsatzberichte schreibt. Zwischendurch gönnt er sich auch mal eine kleine Pause. Quelle: Uwe Halling

„Ein Mann - ein Wort“ - Thilo Hedke absolvierte nach seinem Eintritt in die Feuerwehr zügig zahlreiche Feuerwehrlehrgänge auf Gemeinde- und Kreisebene. Schnell etablierte er sich als Führungskraft in der Großmutzer Löschgruppenleitung und qualifizierte sich an der Feuerwehrschule des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt zum Gruppenführer. Nicht nur für die Großmutzer ist Thilo Hedke ein Paradebeispiel dafür, dass man auch im Alter von 50 Jahren noch eine Feuerwehrkarriere beginnen kann. Heute fahre er zu Einsätzen der aktiven Truppe nicht mehr mit raus. Dazu, so der Feuerwehrmann, sei sein Knie inzwischen einfach viel zu kaputt. Eine Sportverletzung, die sich Thilo Hedke zugezogen hat, als er noch fleißig gerudert ist und Fußball gespielt hat.

Was Thilo Hedke organisiert, klappt auch

Dafür sitzt er nun nach Einsätzen der Großmutzer Feuerwehr häufig am Schreibtisch und verfasst Einsatzberichte und Einsatzstatistiken. Auch Schulungen für die Kameradinnen und Kameraden führt er immer noch durch. Dinge, die Thilo Hedke organisiert, wie zahlreiche Baumaßnahmen und Arbeitseinsätze rund um den Veranstaltungsplatz der Löschgruppe, klappen und funktionieren, freuen sich die Feuerwehrleute des Dorfes. „Ein Mann - ein Wort“.

Die Kameradinnen und Kameraden sowie die Mitglieder der Jugendwehr wissen nur zu gut, was sie an Thilo Hedke (4.v.l.) haben. Quelle: Uwe Halling

Überdies war Thilo Hedke Hauptinitiator bei der Gründung des Feuerwehrvereins zur Unterstützung der Großmutzer Löschgruppe. Seit dieser Verein gegründet wurde, ist er dessen Vorsitzender und kümmert sich um alle wesentlichen Arbeiten und Angelegenheiten selbst. Es ist sein Verdienst, dass sich der Verein mit seinen mehr als 50 Mitgliedern zu einem der größten gemeinnützigen Feuerwehrförderereine im Land entwickelt hat. Zahlreiche Anschaffungen für die Wettkampfmannschaft oder die Jugendfeuerwehr wären ohne die Unterstützung des Vereins überhaupt nicht denkbar gewesen. Auch der jährliche Ausflug der Alters- und Ehrenabteilung ist nur durch die Unterstützung des Vereins möglich. Gerade werden für die Kinder und Jugendlichen neue Feuerwehrstiefel angeschafft.

Dass es in Großmutz einen echten Finanzexperten bei der Feuerwehr gibt, hat sich schnell bis zum Kreisfeuerwehrverband nach Oranienburg herumgesprochen. Seit mehr als zehn Jahren ist Thilo Hedke im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes als Schatzmeister aktiv.

Mit dem Fahrrad oder Wohnmobil auf Tour

Wenn Thilo Hedke nicht hin und wieder noch Firmen kaufmännisch berät oder für die Freiwillige Feuerwehr Großmutz in Aktion ist, gönnt er sich die eine oder andere Fahrradtour. Mit dem Drahtesel unterwegs zu sein, ist ein Hobby von ihm. Außerdem geht er mit seiner Frau Eva und dem eigenen Wohnmobil oft auf Reisen. Besonders gerne ist er in Schweden. Da sind dann auch die beiden Jack-Russel-Terrier „Rieke“ und „Ole“ dabei. „Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden“, ist ein Leitspruch, der Thilo Hedke, der viel Wert auf Toleranz und gegenseitige Achtung legt, durchs Leben begleitet. Und von noch einer Lebensweisheit ist der 62-Jährige überzeugt: „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.“ Und so hält er es mit all seinen Mitmenschen. Und wer dies akzeptiert, wird in Thilo Hedke immer einen Menschen finden, der das verkörpert, was viele Leute zu schätzen wissen: „Ein Mann - ein Wort!“

Von Bert Wittke