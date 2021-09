Tierisch was los in Glambeck – ein Ortsteil des Löwenberger Landes im Porträt

Glambeck

Obwohl Glambeck gerade einmal 120 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, ist in dem Ortsteil des Löwenberger Landes tierisch was los. Sicher hat Ursula Liehmann recht, wenn sie sagt, dass es früher viel mehr Tiere im Dorf gab. Sie muss es wissen, schließlich ist 78 Jahre alt und bereits mit 15 Jahren nach Glambeck gezogen, weil der Vater Vorsitzender der LPG werden sollte. Aber wer nach Tieren Ausschau hält, wird auch heute im Dorf fündig. Ursula Liehman selbst hat auf dem Hof ein Schwein, zehn Enten und 15 Hühner.

Eigentlich gehören die Ziegen seinem Enkel Paul Berbrich. Doch wenn der in der Schule ist, kümmert sich Opa Mario Burchardt um die Tiere. Quelle: Bert Wittke

Auch auch Stück die Straße runter, bei Mario Burchardt, tummeln sich allerlei Tiere – Hund, Katze, Hühner, Hasen, Enten und vier Ziegen. „Das Quartett gehört eigentlich meinem Enkel Paul Berbrich“, erzählt der Hofbesitzer, der gebürtiger Glambecker ist. Doch der Zwölfjährige ist an diesem Vormittag in der Schule. „Die Ziegen werden auch gemolken“, sagt Mario Burchardt. Die Milch bekommen die anderen Haustiere – und wachsen und gedeihen offensichtlich ganz prächtig.

Dietmar Koch ist unheimlich gerne bei den Rindern auf der Weide. Quelle: Bert Wittke

Absolut prächtig ist auch die Stimmung auf eine der Weideflächen nahe des Dorfes. Da steht eine Herde der Glambecker Rinderhof GmbH – 120 Mutterkühe sowie etwa 60 Kälbchen. Und zurzeit kommt täglich Nachwuchs hinzu. Dieses Jahr vor allem „Mädchen“. Woran das liegt, kann auch Dietmar Koch nicht sagen. Der 60-Jährige ist Weidewärter und behandelt, das können alle seine Kollegen beschwören, die Kühe so liebevoll wie seine eigene Familie. Und er kommt wunderbar klar mit ihnen. Obwohl das gerade jetzt, wo die Mütter sehr auf ihren Nachwuchs achten und schnell in Sorge um ihn sind, nicht immer leicht ist. Doch ihren Weidewärter scheinen sie ins Herz geschlossen zu haben. Manch einer im Dorf meint, das sei kein Wunder. Schließlich habe Dietmar Koch daheim auch ausschließlich Mädels – drei Töchter und seine Frau.

Ronny ist vom einstigen Problemstorch zu einem Ehemann und mehrfachen Familienvater geworden. Quelle: Bert Wittke

Und dann ist da noch Ronny. Er hat dafür gesorgt, dass Glambeck weit über die Grenzen des Löwenberger Landes und des Kreises Oberhavel hinaus Berühmtheit erlangte. 2006 war der Storch zum ersten Mal in Glambeck gelandet. Und weil er damals noch kein Weibchen hatte, reagierte sich das Langbein oft auf andere Art und Weise ab. Gern hackte Ronny auf Gegenstände ein – vor allem Fenster und Türen. Vermutlich, weil er sein Spiegelbild für einen Rivalen hielt. Mit Vorliebe ließ er sich auch auf Autos nieder und hinterließ auch dort mit seinem Schnabel so manche Schramme. Besonders wohl fühlte sich Ronny auf den Wiesen hinterm Haus von Hilde Peltzer-Blase und ihrem Mann Horst. Dort stolzierte er oft stundenlang durch das dichte Grün und manchmal kam er bis an die Terrassentür und „klopfte“ an.

Ursula Liehmann kam mit 15 Jahren nach Glambeck. „Früher gab’s noch viel mehr Tiere im Dorf“, sagt die 78-Jährige, die viel über das Dorf erzählen kann. Quelle: Bert Wittke

Zahlreiche Medien meldete sich immer wieder bei Hilde Peltzer-Blase an, wollten den „Problemstorch“ sehen und ihn im Bild festhalten. Mit der Zeit hat das Interesse nachgelassen. Denn Ronny hat inzwischen ein Weibchen gefunden und folglich keine Zeit mehr, Dummheiten zu machen. Er muss sich um seine Liebste und den Nachwuchs kümmern. Dieses Jahr ist er gleich dreimal Vater geworden – so oft wie sonst noch nie. Deshalb dürfte es ihm recht gewesen sein, dass er beim Füttern Hilfe hatte. Wolfgang und Sohn Michael Ulrich waren oft angeln und haben viele Fische Ronny überlassen. Ende August hat Ronny wieder Abschied genommen. Als letzter seiner der Familie.

Linda Brzoska (20) präsentiert einige der Kürbisse, die ihre Mama auf dem Kompost gezogen hat und die zum Verkauf stehen.Dorfporträtseite Glambeck Quelle: Bert Wittke

„Glambeck stirbt nicht aus“, sagt die Ortschefin. Auch wenn der Klapperstorch in Glambeck eher selten Station mache. Aber demnächst würden sich wieder zwei Familie im Ort niederlassen, die viele Kinder mit ins Dorf bringen. Um die wird sich in Glambeck auch sehr aufmerksam gekümmert. Dafür zeichnen Claudia Schmidtke und Sabrina Ulrich verantwortlich. Die beiden organisieren oft lustige Sachen. Beim jüngsten Kirchen- und Dorffest haben sie mit den Mädchen und Jungen Rucksäcke bemalt. Oder sie veranstalten Kürbis und Drachenfeste.

In Glambeck geboren ist Marlies Schenk (59) und fühlt sich mit der Familie sehr wohl. Sie ist Außendienstmitarbeiterin im Amt Gransee und Gemeinden. Quelle: Bert Wittke

Und zweimal im Jahr ist es Zeit für den Frauentreff von Karin Brzoska. Dann versammelt sich die holde Weiblichkeit im ehemaligen Feuerwehrhaus. Jeder bringt etwas Leckeres zum Essen mit und die Getränke werden gesponsert. Die Männer trinken dagegen lieber mal ein Bier. Zum Beispiel, wenn mal wieder ein Arbeitseinsatz erledigt wurde. Beim nächsten soll auf dem Sportplatz ein Ballfangnetz angebracht werden. Und weil viele Glambecker hilfsbereit sind, wird wieder was los sein im Ort – tierisch was los.

Von Bert Wittke