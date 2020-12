Nassenheide

Fröhliche Keramik“ – der Name, der ganz oben auf der Homepage steht, ist bei ihr Programm. Da sind die kleinen Steckblüten in freundlichen Farbtönen und Farbmischungen, die schmunzelnden, dicken Hühner mit den Kulleraugen, die Tassen mit den sich kabbelnden Schwänen oder dem windschiefen Haus. Alles Keramik, die gute Laune macht, die die Lachmuskeln kitzelt. Entstanden sind diese kleinen Kunstwerke aus Ton im Kopf von Ina Kellmann, zur Welt gebracht haben sie ihre Hände. „Der Stil entwickelte sich im Laufe der Jahre. Einerseits aus dem, was ich sowieso gerne mache, andererseits aus den Auftragsarbeiten. Mittlerweile erkennen Kunden eher meine Produkte als mein Gesicht. Verspielt und freundlich würde ich es bezeichnen“, sagt die Nassenheiderin, die für ihre Arbeit ein Kleinstgewerbe angemeldet hat.

Aus dem Hobby wurde ein Handwerk

Dabei war vor etwa zwölf Jahren gar nicht klar, ob sie dieses Handwerk so intensiv betreiben würde. „Ich war mir nicht sicher. Dann bekam ich von meiner Familie einen Brennofen geschenkt.“ Von ihrem Mann und ihren vier Töchtern. So wurde aus dem Hobby peu à peu eine intensive handwerklich-künstlerische Tätigkeit. In ihrer kleinen Werkstatt auf dem heimischen Grundstück entstehen so Schüsseln, Teller, Kännchen, Schalen, Krüge, Figuren, Tiere, Teelichthäuschen, Türmchen, Anhänger … Grenzen gibt es nicht. Höchstens in der Größe. Ihr Ofen ist 60 Zentimeter hoch. Diese Maße können ihre Produkte nicht überschreiten. Das, was in der Werkstatt von Ina Kellmann entsteht, ist ein Mix aus eigenen Kreationen und Auftragsarbeiten. Dabei produziert sie auch Keramik, die sie aus eigenem Antrieb nicht bauen würde. „Aber das macht es ja gerade interessant. So lerne ich immer wieder dazu, weil ich probieren muss, wie was geht“, sagt die 49-Jährige. „So bleibt es abwechslungsreich.“ Im Sommer belegte sie einen Kurs im Drehen, um ihre Kenntnisse aufzufrischen.

„Ton ist geduldig“

Ina Kellmann, die auch Kurse gibt, steuert in normalen Jahren Märkte an, in denen sie ihre Ware anbietet und verkauft. Das sind Regionalmärkte wie das Apfelfest in Eden, die (kleineren) Weihnachtsmärkte, die Kunsthandwerkermärkte in Mirow und Bernau oder die Handwerkermesse. Zu haben sind die Arbeiten auch in der Touristinfo Oranienburg und im Hofladen Gransee. „Es freut mich sehr, wenn die Leute an meinen Stand kommen und die Produkte ansehen und berühren. Man muss sie einfach in die Hand nehmen, um zu spüren, wie toll dieser Werkstoff ist“, so Ina Kellmann. Sie liebt ihn. Diese kalte, klebrige Masse. Man könne so viel mit ihm machen. Ihn immer wieder verändern oder Fehler ausbügeln. „Und man muss nett zum Ton sein, nicht hektisch, sonst springt das Material. Ton ist sehr geduldig.“

Ina Kellmann baut ihre Kreationen nicht in Größenordnungen. „Das könnte ich sicherlich, aber das möchte ich nicht. Dann würde mir die Vielfältigkeit verloren gehen, die ich haben möchte. Ich weiß, dass das ein Luxus ist. Ich will nicht stehenbleiben, sondern gern noch viele Dinge ausprobieren, eine Menge dazulernen.“ Ihre Kreativität ausleben. Und daraus fröhliche Keramik machen.

Kontakt: www.inkekeramik.de

Von Stefan Blumberg