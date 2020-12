Überraschung - der Weihnachtsmann kutschiert durch Teschendorf

Teschendorf

Der alljährliche Teschendorfer Weihnachtsmarkt, der traditionsgemäß immer am dritten Adventswochenende im örtlichen Hagen stattfindet, muss dieses Jahr leider infolge der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf öffentliche Veranstaltungen ausfallen. Dennoch will sich der Weihnachtsmann nicht davon abbringen lassen, am kommenden Sonnabend, 12. Dezember, kurz in Teschendorf vorbeizuschauen. Dann wird er mit seiner Kutsche, die nicht von Rentieren, dafür aber von Pferden gezogen wird, durch die Straßen des Dorfes fahren und für die Mädchen und Jungen kleine Überraschungen dabei haben. Auf diese Weise möchten die Organisatoren der Aktion wenigstens ein bisschen Weihnachtsstimmung im Ort verbreiten und Vorfreude auf das Fest bei den kleinen Bewohnern entfachen. Die Kinder sind aufgefordert, aus dem Fenster zu schauen oder sich vor die Tür zu stellen, um dort den Weihnachtsmann zu erwarten. „Vielleicht“, so heißt es in einer Botschaft an die Kids und deren Eltern, „kommt er ja auch in eure Straße.“

Der Weihnachtsmann und ein paar Elfen, die ihm helfen, wird am Sonnabend mit der Kutsche durch Teschendorf fahren. Kinder, haltet nach ihm Ausschau! Quelle: privat

Anzeige

Wie außerdem zu erfahren war, hat der Weihnachtsmann eine Spendenbox in seiner Kutsche dabei, in der Geld für das Kinderhospiz gesammelt wird. Wer eine Spendenbescheinigung haben möchte, möge seine Spende bitte in einen Briefumschlage legen und seine Adresse dazu tun.

Von Bert Wittke