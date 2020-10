Unfall in Löwenberg: Motorradfahrer verletzt

Löwenberg

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmittag (4. Oktober) gegen 12.15 Uhr in Löwenberg auf der B167. „Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 27-Jähriger mit seinem Pkw Fiat nach links abbiegen“, berichtete Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Dabei übersah er offenbar einen 75-jährigen Motorradfahrer im Gegenverkehr. „Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt, er musste in ein Krankenhaus gebracht werden“, so Feierbach weiter. Die MZ des Zweiradfahrers war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 5000 Euro beziffert.

Von MAZonline