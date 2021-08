Unfall nahe Nassenheide: B96 für mehrere Stunden gesperrt

Nassenheide

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag (9. August) gegen 10 Uhr auf der B96 zwischen Nassenheide und Teschendorf ereignet. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin mitteilte, war dort ein Sattelzug mit Auflieger aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und dort mit der Leitplanke und einem Baum kollidiert. Der Fahrer blieb unverletzt, nach Polizeiangaben lag kein Verstoß gegen Lenk- und Ruhezeiten vor. Die Bundesstraße musste bis in den Nachmittag hinein in Fahrtrichtung Teschendorf gesperrt werden.

Von MAZonline