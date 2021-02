Unfall nahe Teschendorf: Zwei Frauen verletzt

Teschendorf

Eine 54-jährige Frau aus Berlin befuhr mit ihrem Citroen am Montagnachmittag (8. Februar) gegen 16 Uhr die B96 aus Löwenberg kommend in Richtung Teschendorf. „Dabei kam sie aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab“, erläuterte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Dabei geriet das Auto offenbar ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Ford einer 56-jährigen Oberhavelerin zusammen. Der Ford rutschte in der Folge in den Straßengraben. „Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus“, berichtete die Pressesprecherin weiter. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B96 in Richtung Teschendorf bis etwa 18 Uhr halbseitig gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 15.000 Euro beziffert.

Von MAZonline