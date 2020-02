Teschendorf

Durch einen Zeugen wurde am Sonntagabend in der Teschendorfer Hauptstraße beobachtet, wie ein bisher unbekannter Pkw rückwärts gegen ein Carport und in weiterer Folge gegen einen darunter abgestellten Dacia fuhr. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs flüchtete im Anschluss in Richtung Löwenberg, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 3500 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Von MAZonline