Hier kracht es regelmäßig: Unfallschwerpunkt Nassenheide

Nassenheide

Quietschende Reifen, ein fester Tritt auf die Bremse, Ausweichmanöver. Was klingt wie aus einem Actionfilm, ist in Nassenheider im Kreuzungsbereich an der Bundesstraße 96 Ecke Liebenwalder Chaussee täglich Realität. „Sechs Unfälle gab an dieser Stelle im Jahr 2018“ weiß Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, zu berichten. Bei zwei Unfällen wurden Personen verletzt. 2019 mussten Polizei und Feuerwehr sogar acht Mal im Kreuzungsbereich tätig werden, drei Unfälle sorgten für verletzte Personen. Und auch im laufenden Jahr musste die Freiwillige Feuerwehr Nassenheide schon zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Am Gründonnerstag waren ein Auto und ein Motorrad dort im Kreuzungsbereich kollidiert, der Motorradfahrer wurde verletzt in ein Berliner Krankenhaus gefahren.

Beim Unfall am Gründonnerstag wurde der Motorradfahrer verletzt. Quelle: Stefanie Fechner

Anzeige

Kreuzung ist Unfallhäufungsstelle

Vielen Nassenheidern ist die Verkehrsführung dort schon lange ein Dorn im Auge, auch zum MAZ-Stammtisch war der Unfallhäufungspunkt bereits Thema. Bei einer Umfrage in der Nassenheider Facebook-Gruppe „Wir aus Nassenheide“ sprachen sich zahlreiche Kommentatoren für eine Umgestaltung des Bereiches aus. Sogar konkrete Vorschläge wurden unterbreitet: Marc Bauer favorisiert eine einspurige Variante für diejenigen, die in Richtung Löwenberg unterwegs sind – und eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h bis zum nördlichen Ortsausgang. Aus Richtung Freienhagen kommend fehlt seiner Meinung nach ein Hinweis auf die Möglichkeit zum Einfädeln, wenn man nach Oranienburg abbiegen möchte. Auch Eileen Urbschat empfindet die Situation als „katastrophal“, wie sie schreibt. „Wenn man aus dem Dorf in Richtung Liebenwalde will, wird man so oft übersehen, dass es an ein Wunder grenzt, dass dort nicht noch mehr passiert“, führt sie aus.

Weitere MAZ+ Artikel

Viele bemängeln das Fehlen eines Hinweises auf die Einfädelspur in Richtung Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Erst neue Deckschicht – dann neue Markierungen

Auch bei der Verkehrsunfallkommission des Landkreises Oberhavel hat man ein wachsames Auge auf die Kreuzung, die dort als so genannte als Unfallhäufungsstelle betrachtet wird. Dort hatte man bereits 2018 beschlossen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf einem Teilabschnitt der B96 (Oranienburger Chaussee) auf 30 km/h zu reduzieren. „Diese Maßnahme wurde am 23. August 2018 durch den zuständigen Straßenbaulastträger umgesetzt“, erklärte Ivonne Pelz, Pressesprecherin des Landkreises, auf MAZ-Nachfrage. Und die Kreissprecherin stellt Maßnahmen an der unfallträchtigen Kreuzung in Aussicht: „Durch den Straßenbaulastträger, den Landesbetrieb Straßenwesen, wurden Varianten zur Markierungsänderung am Knoten B96/L213 erarbeitet, im Rahmen der Unfallkommission wurden die Varianten diskutiert und eine Vorzugsvariante festgelegt.“ Auf ihrer letzten Sitzung am 26. Februar beschloss die Verkehrsunfallkommission Markierungsänderungen an diesem Knotenpunkt, heißt es weiter.

Vor den Markierungsarbeiten ist eine neue Deckschicht im Kreuzungsbereich notwendig. Quelle: Enrico Kugler

Diese würden allerdings eine neue Deckschicht erfordern. „Die neue Deckschicht ist einerseits aufgrund des vorhandenen Straßenzustandes, andererseits um Phantommarkierungen zu vermeiden erforderlich“, teilte Ivonne Pelz weiter mit. Wann mit den Maßnahmen begonnen wird, konnte der Landesbetrieb Straßenwesen im Februar noch nicht abschließend mitteilen. „Einen Termin für den Beginn der Maßnahmen kann noch nicht genannt werden“, bestätigte auch Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetriebs Straßenwesen. Man werde den Starttermin für die Erneuerung der Deckschicht und der folgenden Markierungsarbeiten aber rechtzeitig kommunizieren., so dass sich Autofahrer auf die Einschränkungen einstellen können.

Von Stefanie Fechner