Verkehrskontrolle in Nassenheide: Betrunken und ohne Führerschein

Nassenheide

Einen 39-jährigen Skoda-Fahrer kontrollierte die Polizei am Dienstagnachmittag (13. April) gegen 16.40 Uhr in der Oranienburger Chaussee in Nassenheide. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr, ein anschließender Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,34 Promille – obwohl der 39-Jährige angab, nur zwei Bier getrunken zu haben.

Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Dies schien nicht die erste Erfahrung des 39-Jährigen mit den Gesetzeshütern gewesen zu sein: Wie die Polizei mitteilte hatte der Mann in der Vergangenheit mehrfach Weisungen der Beamten ignoriert, so dass diese vorsorglich den Autoschlüssel sicherstellten.

Von MAZonline