Verkehrsunfall in Nassenheide sorgt für Verkehrschaos auf der B96

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sorgte am Freitagmorgen (8. Mai) gegen 9.15 Uhr für Verkehrschaos in und um Nassenheide. Auf der Oranienburger Chaussee waren in Höhe des Autohauses drei Fahrzeuge miteinander kollidiert. „Der Fahrer eines VW-Transporters bemerkte offenbar zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt abbremsten“, erläuterte Matthias Krüger, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, den Unfallhergang.

Die Freiwillige Feuerwehr Nassenheide rückte aus, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen und den Brandschutz sicherzustellen. Quelle: Stefanie Fechner

Der Transporter fuhr auf einen VW Multivan auf, dieser wurde noch leicht auf den vor ihm stehenden Mercedes geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Nassenheide rückte ebenfalls aus, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen und den Brandschutz sicherzustellen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste die B96 bis 10 Uhr voll, dann bis 11 Uhr halbseitig gesperrt werden. Dies führte zu massivem Stau rund um Nassenheide, der sich bis zur Abfahrt Oranienburg-Nord erstreckte. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 14.000 Euro beziffert.

Von Stefanie Fechner