Verkehrsunfall in Teschendorf – zwei Verletzte

Teschendorf

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Sonntagnachmittag (2. August) gegen 14.45 Uhr auf der Teschendorfer Hauptstraße. „Nach ersten Erkenntnissen stießen ein Hyundai und ein Skoda nach einem Vorfahrtsfehler zusammen“, erklärte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Zwei Insassen des Skoda, eine 44-jährige Frau und ein 16-Jähriger, wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Hauptstraße musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden, was erheblichen Stau in beide Fahrtrichtungen nach sich zog. Gegen 15.20 Uhr konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 8000 Euro beziffert.

Von MAZonline