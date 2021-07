Nassenheide

Im Zeitraum vom 12. Juli bis Montag, 26. Juli, versuchten bisher unbekannte Personen durch Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus im Marderweg in Nassenheide einzubrechen, was allerdings misslang. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls auf.

Von MAZonline