Von Blockhaus bis Soldatengraben – Kontrollteams achten auf Einhaltung der Abstandsregeln

Corona und die Auswirkungen der Pandemie haben die Gemeindevertreter des Löwenberger Landes am Dienstagabend den Sitzungsort wechseln lassen: Von der Gemeindevertretung in der Schulstraße ging’s diesmal in das örtliche Bürgerhaus am Waldstadion. Dort war sowohl für die Damen und Herren Kommunalpolitiker und die Mitarbeiter der Verwaltung als auch für einige Gäste, darunter etliche Ortsvorsteher, ausreichend Platz. Was nicht so recht passte, war die schlechte Akustik. Im Wiederholungsfall würde sich ein Einsatz von Mikrofonen empfehlen.

Sogenannte Hotspots im Visier

Mindestens eine Stunde lang drehte sich zunächst alles um Corona und die Auswirkungen des Virus auf die Gemeinde. Bernd-Christian Schneck fand in diesem Zusammenhang sehr lobende Worte für seine Kolleginnen und Kollegen. „Alle haben bei den vielfältigen Aufgaben, die Eindämmungsverordnung und Abstandsregeln mit sich brachten, sehr gut mitgezogen“, sagte der Bürgermeister. Eliesa Iredi sprach von acht Kontrollteams, die im Wechsel in der Gemeinde unterwegs seien. Obwohl relativ wenige Verstöße festgestellt worden seien, hätten sich einige Orte als sogenannte Hotspots erwiesen und würden deshalb mehr als andere unter die Lupe genommen. Die Fachdienstleiterin des Ordnungsamtes nannte das Blockhaus in Grieben, den Park in Liebenberg, den Hain in Löwenberg, den Soldatengraben und „angrenzende Waldverstecke“ in Nassenheide, die Große Plötze in Neuendorf beziehungsweise Teschendorf und einen Rastplatz am Radweg zwischen Neulöwenberg und Liebenberg. Ansonsten sei eine Zunahme von Anzeigen wegen Lärmbelästigung zu verzeichnen, was womöglich auf ein zunehmendes Home Office zurückzuführen sei.

Der Fachdienstleiter für den Bereich Bildung, Max Schulze, informierte, dass es für das Löwenberger Land gegenwärtig 251 Genehmigungen für eine Notbetreuung von Mädchen und Jungen gibt. Die Zahl der tatsächlich betreuten Kinder laute 170. Ohne das Vorhandensein von Einschränkungen würden rund 600 Kinder in den sieben Einrichtungen der Gemeinde betreut.

Einnahmen aus Gewerbesteuern sinken drastisch

Natürlich spielten auch die Finanzen am Dienstagabend eine große Rolle. Wie zu erfahren war, werde der Haushaltplan der Gemeinde ständig geprüft. Schon jetzt, so Kämmerin Stefanie Brunk, würden die Verluste an Einnahmen aus der Gewerbesteuer rund 300 000 Euro betragen. Und diese Summe werde in den kommenden Tagen und Wochen mit Sicherheit noch größer werden. Zudem sei zurzeit noch völlig offen, wie sich die Einnahmen aus der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen entwickeln werden. Und schließlich habe die Gemeinde zusätzliche Ausgaben durch den Kauf von Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Aufgrund all dieser Faktoren sei die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes sehr wahrscheinlich.Ähnlich äußerte sich auch Bernd-Christian Schneck. Die gegenwärtige Situation, so der Bürgermeister, werde Auswirkungen auf die Folgejahre haben. Zwar müsse gegenwärtig keine Haushaltssperre in Erwägung gezogen werden, die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes zeichne sich jedoch schon jetzt sehr deutlich ab. Was Investitionen betrifft, müsse das Hauptaugenmerk solchen Vorhaben gelten, die durch Beschlüsse der Gemeindevertretung beziehungsweise mit Fördermitteln untersetzt sind.

Die Lehrerinnen und Lehrer der Libertasschule in Löwenberg freuen sich auf die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler. Quelle: Bert Wittke

Löwenbergs Schulleiter Axel Klicks, zugleich Vorsitzender der Gemeindevertretung, informierte darüber, dass der Unterricht für die Klassenstufen 6, 9 und 10 gut angelaufen sei. Die Arbeit mit der Schulcloud habe funktioniert, jedoch müsse für die Zukunft an einigen technischen Einstellungen – zum Beispiel beim Abhalten von Videokonferenzen, noch gefeilt werden. Ein großes Kompliment sprach der Schulleiter seinen Kolleginnen und Kollegen sowie auch den Eltern aus. Sie hätten bei der Heimarbeit sehr gut mitgezogen. Stolz sei er, so Axel Klicks, dass alle Einschulungsuntersuchungen für die kommenden ersten Klassen bereits abgeschlossen werden konnten und auch die Elterngespräche „so gut wie durch sind“. Auch die Schwimmlager für die dritten Klassen hatten noch vor Beginn der Corona-Krise erfolgreich durchgeführt werden können.

