Es geht nur mit Selbstdisziplin und Hilfe der Eltern

Löwenberg

„Wenn ich das vorher gewusst hätte, wären wir doch lieber auf Biathlon umgeschwenkt“, sagt Axel Klicks schmunzelnd. Der Direktor der Löwenberger Libertasschule reagierte mit diesen Worten auf den erstaunlichen Flockenwirbel, der am Montag vom Himmel kam und für kurze Zeit an so etwas wie Winter erinnerte. „Normalerweise wäre im Sportunterricht jetzt Basketball an der Reihe gewesen“, meint der Direktor. Aber der Schulbetrieb und damit auch der Sportunterricht ruhen ja bekanntlich seit etlichen Tagen. Und es sei wohl auch eher schwer, so Axel Klicks, daheim derart umzuräumen, dass man ohne die Gefahr erheblicher Schäden auf Jagd nach Körben gehen könne. Dafür gebe es auf der Homepage der Schule einen Link zur sogenannten „Alba-Sportstunde“. Und damit ließe sich schließlich doch noch ein Bezug zum Basketball herstellen.

Kampf um die Hasso-Plattner-Schulcloud

Axel Klicks ist derzeit Schuldirektor und Krisenmanager in einer Person und dabei stets bemüht, nicht seinen Humor zu verlieren. Gilt es doch dafür zu sorgen, dass 568 Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis 18 Jahren in Heimarbeit weiterlernen. Leider könne die Schule noch keine virtuelle Lernplattform anbieten, weil die Datenrate, die mit den gegenwärtigen Mitteln und Möglichkeiten übertragen werden könnte, zu gering ist und auch nicht sicher wäre. Man sei aber bereits seit einiger Zeit mit dem brandenburgischen Bildungsministerium und dem Hasso-Plattner-Institut in Kontakt, um möglichst zu jenen Bildungseinrichtungen zu gehören, die als eine der nächsten die Hasso-Plattner-Schulcloud bekommen.

Vorerst muss es ausreichen, dass alle notwendigen Arbeitsmaterialien und Aufgabensammlungen auf der Homepage der Schule zu finden sind. Dort könnten auch alle notwendigen Arbeitsblätter und Dokumente angeschaut, heruntergeladen und ausgedruckt werden. Für spezielle Unterrichtsfächer sind zudem Extra-Links mit Arbeitshinweisen eingerichtet worden.

Die Eltern müssen mithelfen

Neben einem hohen Maß an Selbstdisziplin der Schüler beim Erledigen der Aufgaben daheim sind, so der Schulleiter, in diesen Zeiten auch die Eltern gefragt. Er bat sie darum, ihre Kinder bei der schulischen Arbeit daheim so gut es geht zu unterstützen und auch wachsame Augen darauf zu haben, dass die Mädchen und Jungen sich tatsächlich regelmäßig den schulischen Aufgaben widmen. Umso leichter werde es den Kindern fallen, nach einer Rückkehr zum normalen Schulunterricht Anschluss zu finden. Er sei guten Mutes, so sagt Axel Klicks, dass daheim vernünftig gearbeitet werde. Die Masse der Schüler wisse, dass fürs laufende Schuljahr noch zu viel auf dem Spiel steht. Und vielleicht würden sich jetzt einige Schüler ganz neue Arbeitsmethoden und Wissensquellen erschließen, die ihnen das Lernen künftig erleichtern können.

Schriftliche Prüfungen nach hinten verlegt

Ein Hauptaugenmerk gelte dieser Tage natürlich den zehnten Klassen, die sich mitten in den Prüfungsvorbereitungen befinden. Nach Auskunft von Axel Klicks sind die schriftlichen Prüfungen bereits zeitlich etwas nach hinten verlegt worden. Die Deutschprüfung sei vom 21. April auf den 13. Mai verlegt, die Mathematikprüfung vom 29. April auf den 25. Mai und die Englischprüfung vom 5. Mai auf den 27. Mai.

Eilig seien zudem noch Bücher beschafft und ausgegeben worden, die in diesem Schuljahr im Unterricht gelesen werden. Die neunten Klassen etwa würden sich in „Romeo und Julia“ vertiefen müssen. Und das werden sie gegenwärtig vermutlich auch tun, denn die großen Schulpraktika, die am 16. März begonnen haben und zurzeit eigentlich an der Reihe wären, sind natürlich einheitlich abgebrochen worden. Viele Betriebe und Unternehmen, so berichtet Axel Klicks, würden dies sehr bedauern, weil sich viele Schülerinnen und Schüler aus der Schule in Löwenberg in der Vergangenheit als sehr wertvolle Hilfe erwiesen hätten. Solche lobenden Worte seien ihm dieser Tage vielfach übermittelt worden, freut sich der Schulleiter.

Schulleiter bittet: Fertigt Mundschutzmasken an

Dafür möchte Axel Klicks nun anregen, dass Schüler, die dieser Tage neben den Hausaufgaben gern etwas Nützliches für ihre Mitmenschen tun wollen, Mundschutzmasken nähen. Eine Möglichkeit, dies unter Anleitung und Einhaltung der bestehenden Sicherheitsbestimmungen in der Schule zu machen und dafür die Nähmaschinen aus der Hauswirtschaftslehre zu nutzen, besteht nicht. Das Schulamt hat dafür keine Genehmigung erteilt. Deshalb hat Axel Klicks am Dienstag einen Aufruf gestartet. „Ich möchte“, so heißt es darin, „heute eine besondere und sehr spezielle Bitte an Sie richten. Solidarisches und unterstützendes Verhalten ist ein Gebot der Stunde. In allen Medien wird derzeit der Mangel an Atemschutzmasken in allen relevanten Bereichen beklagt. Deshalb möchte ich dazu aufrufen, in heimischer Initiative, einfachen Mundschutz entsprechend der zahlreichen Tutorials zu erstellen und diesen sowohl der öffentlichen Nutzung in Altenpflegeeinrichtungen und Kinderbetreuungsstätten sowie der privaten Nutzung zuzustellen. Damit kann ein kleiner, aber für die Verringerung des Ansteckungsrisikos wesentlicher, Beitrag geleistet werden.“

Gepresster Ingwer-Saft mit Zitrone

Der Schuldirektor wünscht sich natürlich, dass alle Schüler und Lehrer gut und vor allem gesund über die Pandemie-Zeit hinwegkommen mögen. Er selbst, so Axel Klicks, schwöre auf seine Sauna sowie Ingwer-Aufgüsse – gepresster Ingwersaft mit einem Schuss Zitrone. Außerdem fordert er dazu auf, das Fernsehprogramm zu ignorieren und nicht in der Bude zu bleiben, sondern sich viel an der frischen Luft zu bewegen. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich miteinander vernetzen und auf vernünftige Art und Weise austauschen. Das könne dabei helfen, über die Kontaktarmut in diesen Zeiten hinwegzukommen.

Von Bert Wittke