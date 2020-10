Zehn neue Wohnungen für Nassenheide

Nasseneheide

Knapp 1,5 Jahre Bauzeit haben der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft mbH (Gewo) Gransee gereicht, Um bei Liebenwaldes Bürgermeister Jörn Lehmann und Gransees Amtsdirektor Frank Stege Begehrlichkeiten zu wecken. Gemeinsam mit Gewo-Chefin Marion Schönberg und dem Bürgermeister vom Löwenberger Land, Bernd-Christian Schneck, waren sie nach Nassenheide in die Liebenwalder Chaussee gekommen. Der hier von der Gewo errichtete Neubau mit vorwiegend kleinen Wohnungen ist fertig gestellt und wurde der Öffentlichkeit präsentiert.

Alle Wohnungen sind bereits vermietet

In nur knapp 15 Monaten Bauzeit – im Mai vergangenen Jahres wurde der erste Spatenstich ausgeführt, im Oktober 2019 Richtfest gefeiert – sind hier zehn Domizile entstanden. Vorwiegend, so Marion Schönberg, seien diese für Singles und Paare gedacht. Es gibt neun Zweizimmerwohnungen sowie eine Dachgeschosswohnung mit drei Räumen. Letztere ist mit 92 Quadratmetern Wohnfläche recht geräumig bemessen – und mit der dazu gehörigen Dachterrasse auch das Highlight des Hauses –, die übrigen sind zwischen 44 und 52 Quadratmeter groß, informiert Marion Schönberg. Und: „Alle sind bereits vermietet. Am Montag übergeben wir die ersten Schlüssel, ab 15. Oktober laufen die Mietverträge“, erzählte sie. Leicht hätten auch deutlich mehr Wohnungen in der Liebenwalder Chaussee an den Mann oder die Frau gebracht werden können.

Anzeige

Auch ein Schuppenabteil ist Bestandteil des Mietvertrags. Quelle: Björn Bethe

Auch auf dem Land sei der Bedarf an kleinen Einheiten also durchaus gegeben. Deshalb sei es gut, dass der Bebauungsplan an dieser Stelle auch zwei derartige Häuser vorsehe, freute sich Schneck, der sich solche Bauten außerdem auch gut in den Ortsteilen Grüneberg oder Löwenberg vorstellen könnte. An dieser Stelle bremste die Gewo-Chefin allerdings etwas – schließlich sei die Gesellschaft ein Gemeinschaftsunternehmen und müsse auch beispielsweise in Gransee tätig werden, wo es ebenfalls Bedarf an solchen Bauten gebe. „Auf jeden Fall sind wir als Gewo stolz, nun solch ein Haus in unserem Portfolio zu haben“, bekräftigte sie.

Noch Restarbeiten zu erledigen

Die Mietpreise bewegen sich im Nassenheider Neubau zwischen 9,50 und 10 Euro je Quadratmeter. Einen Keller gibt es nicht, dafür gehört zu jeder Wohnung ein Abstellraum sowie ein kleines Schuppenabteil auf dem Hof vor dem Haus. Auch ein Stellplatz fürs Auto ist in der Miete enthalten. In den kommenden Tagen werden noch die Gegensprechanlage und die Briefkästen montiert, gestern legten während der Besichtigung die Arbeiter letzte Hand an die Außenanlage, säten etwa den Rasen ein, der im kommenden Frühjahr für frisches Grün sorgen soll. Rund 1,35 Millionen Euro hat die Wohnungsgesellschaft Gransee an dieser Stelle in Nassenheide investiert. Wann das zweite Haus auf dem Grundstück in der Liebenwalder Chaussee folgen könnte, ließ Marion Schönberg mit Hinweis auf die auch in anderen Orten vorhanden Pflichten der Gewo offen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gebaut wird, sei allerdings nicht niedrig. Die Nachfrage, dass habe sich gezeigt, sei nämlich durchaus vorhanden.

Von Björn Bethe