Zu schade zum Wegwerfen: Wie aus angeknacksten Eiern ein guter Tropfen wird

Gutengermendorf

XL – und am besten nur XL. Das stelle einen schon manches Mal vor Probleme, schüttelt Ralf Pawelczak den Kopf. Seit fast 20 Jahren hat der frühere Zimmermann den Beruf an den Nagel gehängt und beschäftigt sich seitdem mit Hühnern und vor allem: mit ihren Eiern, die er verkauft. 2000 der gackernden und flatternden Federviecher hält er im benachbarten Häsen. Da ist es klar, dass immer mal wieder neue Tiere dazukommen.

„Und Junghühner fangen nun mal beim Legen nicht an, sofort XL-Eier zu produzieren“. Sondern eher kleinere. Die an den Mann und die Frau zu bringen – geschmacklich sind sie genauso gut wie die größeren Exemplare – sei nicht immer einfach. 2004 hat Pawelczak mit 500 Hühnern begonnen. Da war seine Frau Colette noch in Zehdenick als Verkäuferin tätig. Doch das Unternehmen musste Anfang 2016 Insolvenz anmelden, von der Abfindung bezahlte sie die Ausbildung zur Fußpflegerin und machte sich selbstständig. Dass sie beim Versorgen der Tiere mithalf, war natürlich selbstverständlich. Und natürlich überlegte man, was man noch so machen könne mit den Eiern. Likör etwa. „Das erste Rezept hatte ich noch von einer Kollegin bekommen“, erzählt sie. Über einige Wochen und Monate wurde das dann abgeändert und verfeinert und die eine oder andere Flasche an Familie und Freunde verschenkt. Und kam dort immer richtig gut an.

Die Menge des hergestellten Eierlikörs ist begrenzt

Und irgendwann stellte sich natürlich die Frage, ob sich das Getränk nicht vielleicht auch verkaufen lässt. Die Antwort: das tut es. Bei Petra Fähnrich in Gransee beispielsweise. Sie betreibt das Geschäft „Zum guten Tropfen“ und sagt, dass der Eierlikör von Colette Pawelczak definitiv in die Kategorie gehöre, die der Name des Ladens meint. „Der ist wirklich lecker“, schmunzelt sie.

Die Menge, die hergestellt wird, ist allerdings begrenzt und soll es auch bleiben. Momentan sammeln Colette und Ralf Pawelczak täglich zwischen 600 und 700 Eier ein. Wobei das eigentlich zu wenig sind für die Zahl der Hühner, wie er anmerkt. Die gehen dann in die Sortiermaschine, die hoffentlich möglichst viele als XL-formatig erkennt. Gut 50 Jahre hat die mechanische Metallkonstruktion schon auf dem Buckel, verrichtet aber dennoch ohne Störung täglich ihren Dienst. Zwischen 30 und 40 der Eier sind aber auch jeden Tag dabei, die vielleicht eine Delle oder einen Riss in der Schale haben und nicht in den Verkauf gehen dürfen. Wohl oder übel mussten die sonst weggeworfen werden. Mit der Likörproduktion können auch diese Exemplare nun sinnvoll genutzt werden.

Auch in der Mühle Tornow ist der Tropfen erhältlich

Genau 46 Eier sind für 3,5 Liter Likör nötig. Dazu kommen Primasprit, Puderzucker, Kondensmilch sowie Aroma. Die genauen Mengenanteile sind natürlich Betriebsgeheimnis, schmunzelt Colette Pawelzak. Abgefüllt wird der 13prozentige Likör in Flaschen mit 0,35 und 0,5 Litern Inhalt. Ein guter Teil davon finden den Weg in die Regale des guten Tropfen, andere gehen in die Gastronomie. Der weit über Oberhavel hinaus bekannt Pferdemarkt in Gutengermendorf sei – zumindest in der Zeit vor Corona – auch immer eine gute Gelegenheit für den Verkauf gewesen. Und auch in der Mühle Tornow ist man mittlerweile aufmerksam geworden. Im dortigen Hofladen sind die Flaschen ebenfalls erhältlich.

Zweimal jeden Tag sieht das Gutengermendorfer Paar nach ihren Hühnern. Füttern, saubermachen, die Tränken kontrollieren und natürlich die Eier einsammeln. „So, wie es unsere Großeltern schon gemacht haben“, schmunzeln die beiden. Die haben in ihrer Scheune genug Platz und Sand zum Kratzen. Federvieh, das kennen beide von Kindesbeinen an. Auf dem heimischen Hof tummeln sich neben Enten auch noch Kanarienvögel. „Die sind für die Seele da“, lacht Ralf Pawelczak, während er dem Gezwitscher der knallgelben Vögel zuhört.

Ein kleines Geheimnis verrät sie noch

Das einzige, was schwierig sei, wäre die Urlaubsplanung – schließlich muss die Versorgung an 365 Tagen im Jahr gewährleistet sein. Gut dagegen wäre, dass sich der Aufwand bei der „Resteverwertung“ in Grenzen hält, lacht Colette Pawelczak.

Und verrät doch noch ein kleines Geheimnis ihrer Likörproduktion: „Die Küchenmaschine macht das fast ganz alleine.“ Sie sorgt lediglich für die korrekten Mengenverhältnisse, dann übernimmt der elektrische Helfer. „Für mich ist es einfach eine gute Ergänzung“, überlegt sie. Die Termine bei ihren Fußpflegekunden kann sie sich frei legen und so immer dafür sorgen, dass genügend Zeit bleibt, um die Eier zu verarbeiten oder ihren Mann zu unterstützen.

Von Björn Bethe