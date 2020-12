Löwenberger Land

Pfarrteam „heuteundmorgen“ wartet mit einem besonderen Einfall auf. Unter dem Titel „ Advent in Tüten“ stehen an jedem Adventssonntag vor den Kirchen und Gemeindehäusern der Pfarrsprengel Löwenberger Land, Herzberg-Lindow und Liebenwalde Tüten mit adventlichen Überraschungen. Auf dem eigens angemeldeten YouTube-Kanal „heuteundmorgen“ gibt es an jedem Adventssonntag zusätzlich ein Video zu sehen.

Gottesdienste gehen weiter

„Die Gottesdienste werden weiter angeboten“, sagt Juliane Lorasch. Diese Aktion sei ein Zusatzangebot. „Viele ältere Menschen trauen sich aufgrund der Corona-Situation nicht zu den Gottesdiensten in die Kirche. ‚ Advent in Tüten‘ sollte ansteckungsfrei sein“, so die Pfarrerin aus Gutengermendorf. Was sich genau in den Tüten befinden wird, werde noch nicht verraten. Nur soviel: Es werde einen geistlichen Impuls geben und passend zum jeweiligen Video sein. Die Aktion wurde vom „heuteundmorgen“-Team, bestehend aus den Pfarrerinnen Juliane Lorasch, Christine Gebert und Michaela Jecht sowie Pfarrer Matthäus Monz im Frühjahr 2020 entwickelt.

Anzeige

Zum Anfassen, Anschauen und Hören

„ Advent in Tüten funktioniert zum Anfassen, Anschauen und Hören. Digital und analog“, sagt Pfarrerin Christine Gebert. Wer möchte, könne beides genießen. „Jeden Adventssonntag stehen vor den Kirchen und Gemeindehäusern der Pfarrsprengel Löwenberger Land, Lindow-Herzberg und Liebenwalde Tüten, die darauf warten, von Neugierigen mitgenommen zu werden. Es ist ein Gruß für Groß und Klein“, sagt Pfarrerin Juliane Lorasch. „Die Anzahl der Tüten ist allerdings begrenzt“, so Pfarrerin Michaela Jecht und Pfarrer Matthäus Monz. Etwa 450 bis 500 Tüten werden an jedem Adventssonntag befüllt und an die jeweiligen Orte gestellt.

Geistliche Begleitung auf YouTube

Im März dieses Jahres – noch vor dem Corona-Lockdown – hatte das Pfarrteam „heuteundmorgen“ begonnen, die Gemeindemitglieder und die, die es werden wollen, mit Videos zu erreichen. 37 Filme entstanden bis zum Spätsommer, sie wurden auf dem extra eingerichteten YouTube-Kanal gezeigt. Nach einer kurzen Pause werden die jungen Pfarrerinnen und Pfarrer wieder vor der Kamera sitzen und für jeden Adventssonntag ein Video produzieren. So ist jeder einmal dran. Für Heiligabend entsteht ein Gemeinschaftsfilm. Zu sehen und zu hören ist auch Chormusik – aufgenommen in einer großen Berliner Kirche, in der die Abstandsregeln eingehalten werden konnten.

Das Pfarrteam von „heuteundmorgen“ lädt ein, sich eine Tüte mitzunehmen und den gleichnamigen YouTube-Kanal im Auge zu behalten.

Von Stefan Blumberg