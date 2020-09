Der unter schwedischer Flagge stehende Flohmarkt am Sonnabend in Hammer hat seine Anziehungskraft auf die Leute nicht verfehlt. Es gab viel Lob für das tolle Ambiente und leckere schwedische Zimtschnecken zur Stärkung noch dazu.

Loppis mit Kanelbullar – schwedischer Flohmarkt mit Zimtschnecken in Hammer

Hammer - Loppis mit Kanelbullar – schwedischer Flohmarkt mit Zimtschnecken in Hammer

Hammer - Loppis mit Kanelbullar – schwedischer Flohmarkt mit Zimtschnecken in Hammer