Oberhavel

Die MAZ stellt den Landtagskandidaten des Wahlkreises 7 bis zum Ende der Woche täglich eine Frage per WhatsApp. Die Frage am Freitag: Wo ist Ihr liebster Ort im Landkreis, an dem Sie - auch im Wahlkampf - abschalten und Kraft tanken können?

Andreas Noack ( SPD): Zu Hause.

Frank Bommert ( CDU): Ich habe zwei Orte, das eine ist meine Terrasse im Garten, da kann ich jeden Abend sein. Ansonsten ist es der Stechlinsee. Dort abends die Sonne untergehen zu sehen, ist schon fantastisch.

Clemens Rostock (Grüne): In meinem Beruf bin ich viel unterwegs, gerade auch zu den klassischen Familienzeiten am Abend und am Wochenende. Deshalb ist mein liebster Ort immer dort, wo meine Frau und meine Kinder sind. So genieße ich es sehr meine Kinder morgens mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, an Projekttagen in der Schule teilzunehmen oder mit meiner Frau im Garten zu sitzen.

Marco Pavlik (Linke): Ich kann in unserem Garten sehr gut entspannen, wenn ich den vielen Vögeln lausche, dem Eichelhäher beim „lachen“ zuhöre und wenn das rotbraune und das schwarze Eichhörnchen die Bäume rauf und runter „Haschen“ spielen oder unsere Katzen am Wasser liegen und die Frösche fixieren und überlegen, ob sie schneller wären, als der Frosch ins Wasser springen kann.

Ole Gawande ( FDP): Wenn ich abschalten will und meinen Kopf frei bekommen möchte, dann steige ich auf mein Fahrrad und fahre durch den Landkreis. Manchmal mehr sportlich schnell, mal entspannter, entlang der Felder. Eine immer wieder tolle Strecke führt entlang des Krämers, über Wolfslake und Neu Vehlefanz. Passt das Wetter nicht zum Fahrradfahren, dann fahre ich mit dem Auto auf den Bärenklauer Weg, nördlich von Marwitz. Bei der Aussicht und Ruhe kommt man schnell runter und kann neue Kraft tanken.

Dietmar Buchberger ( AfD): Das ist am Havelufer in Nieder Neuendorf.

Von Marco Paetzel