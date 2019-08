Oberhavel

Die MAZ stellte den Landtagskandidaten des Wahlkreises 9 bis zum Ende der Woche täglich eine Frage per WhatsApp. Am Freitag lautete diese: Was muss getan werden, um neue Unternehmen in der Region anzusiedeln?

Björn Lüttmann ( SPD )

„ Oberhavels Wirtschaft gehört zu den stärksten Ostdeutschlands, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie nie. Darauf können Politik und Wirtschaft gemeinsam stolz sein. Eine Folge des Booms sind aber zunehmend fehlende Fachkräfte. Diese müssen nun zahlreich ausgebildet und „hergelockt“ werden. Wichtig sind für die Unternehmen zudem weitere Anschlüsse an Bus und Bahn. Der Ausbau des Gewerbeparks Süd in Oranienburg sollte auch bald kommen, um die Nachfrage nach größeren Flächen bedienen zu können.“

Nicole Walter-Mundt ( CDU )

„Große wie kleine Unternehmen benötigen gute Rahmenbedingungen. Dazu gehören Gewerbeflächen, die wir auch in Oberhavel neu ausweisen und erhalten müssen. Dazu gehören gut ausgebildete Arbeitskräfte aus der Region. Dazu gehört eine zukunftsfeste Infrastruktur mit guten Verkehrswegen von der Schiene bis zu Straße, vom Funkmast bis zum Glasfaserkabel.“

Elke Bär ( Die Linke )

„Es gibt vielfältige Möglichkeiten z.B. durch Coworking-Spaces, um gerade Selbstständigen und Start-ups Raum für Kreativität zu geben. Wir können gezielt Schülerfirmen fördern, um diese auch nach der Schulzeit an unseren Standort zu binden. Und: besseres Netz, sodass es nicht an Verbindungsstörungen bei einem normalen Video-Chat scheitert.“

Andreas Galau ( AfD )

„Unsere Wirtschaft ist stark mittelständisch geprägt. Gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen kämpfen aber mit einer überbordenden Bürokratie und Reglementierung, fehlendem Bauland, hohen Abgaben und Steuern sowie einem hohen Investitionsstau in die Infrastruktur. Und das heißt wieder einmal: Straßen, Mobilfunk, Breitbandausbau!“

Heiner Klemp (Grüne/B90)

„Wir brauchen bessere Bildung und schnelles Internet überall. Wir brauchen mehr ÖPNV für mobile Arbeitskräfte, aber auch Zuwanderung, um den Arbeitskräftemangel auszugleichen. Vor allem aber brauchen wir neue Ideen: Mit Gründerzentren und anderen Initiativen werden wir Unternehmer*innen helfen, neue Chancen in sich verändernden Märkten zu nutzen.“

Heinz Ließke ( BVB /Freie Wähler)

„Durch Verdichtung in vorhandenen Gewerbegebieten und wo das nicht mehr möglich ist, durch Ausweisung neuer Gebiete. Die Betriebe müssrn mit dem ÖPNV erreichbar sein. Weiterhin sollte darüber nachgedacht, für einen Zeitraum von ca. 5 Jahren steuerliche Vergünstigungen anzubieten, um den Start zu erleichtern. Die Antragsverfahren zur Ansiedlung neuer Betriebe müssen vereinfacht werden. Die gegenwärte Wust von Anträgen schreckt eher ab.“

Ria Nicola Schulz (Die Piraten)

„Die Infrastruktur muss so gestaltet werden, dass Personal und Kunden/Klienten die Unternehmen problemlos erreichen können (ÖPNV und Straßenverkehrsanbindung)und dort gegebenenfalls ausreichend Parkraum vorfinden. Der Gewerbesteuerhebesatz muss in einem für die Unternehmen attraktiven Bereich angesiedelt werden. Mit Blick auf Immobilien muss ausreichend Platz bereitgestellt werden und dieser zu angemessenen Preisen angeboten werden. Mieten müssen sich in einem Bereich bewegen, der es ermöglicht eine gesicherte Existenz aufzubauen und zu halten. Es sollte Wohnraum vorhanden sein, der für das Personal der Unternehmen erschwinglich ist. Eine Idee, die für junge Menschen einen Anreiz schaffen könnte in die Gegend zu kommen und hier ihre Ausbildung zu absolvieren, wäre die Schaffung von speziellem, günstigem Wohnraum für diese Gruppe (Azubiwohnungen, Studentenwohnheime oder Ähnliches).“

Daniel Langhoff ( FDP )

„Danke für die Frage, ich sehe ja was mich selbst als Unternehmer hier bindet: ich konnte u.a. meine Bürofläche kaufen und bin damit Eigentümer an Grund und Boden. Ich sehe hier für neue Unternehmen den Anreiz durch den Erwerb von Eigentum ABER OHNE Erbbaupacht und damit einen höheren Grad der Identifikation in der Region. Dazu sollen auch mehr Gewerbeflächen vorgehalten werden, mehr private statt städtische Gesellschaften immer mit der Maxime“ Wenn es ein Unternehmer erledigen kann, dann keine öffentliche Gesellschaft .“ Im Zusammenspiel mit der Verwaltung die sich gern noch mehr als Dienstleister einbringen kann, werden Hürden für Selbstständige und Freigeister kleiner und schneller überwindbar. Ich stehe für Mut und Ideen statt Angst und altem Trott, danke!“

Maximilian Horn (Die Partei)

„Ich bedanke mich für diese Frage. Um den Unternehmen den Zuzug schmackhaft zu machen, sollten nicht nur Steuerbefreiungen, sondern auch Förderungen von Arbeitgebern und Mitarbeitern in vollem Umfang und am besten über Jahre erfolgen. Schließlich ist das nur ein Investment in zukünftige „Lobbyrendite“. Eine Hand wäscht die andere.“

Lesen Sie dazu auch:

MAZ vom 15. August 2019: „MAZ-Landtagskandidaten-Check (Frage 4): Junge Familien in der Region halten “

MAZ vom 14. August 2019: „MAZ-Landtagskandidaten-Check (Frage 3): Die S-Bahn-Taktung der S1“

MAZ vom 13. August 2019: „MAZ-Landtagskandidaten-Check (Frage 2): Die aktuelle Schulsituation“

MAZ vom 12. August 2019: „MAZ-Landtagskandidaten-Check (Frage 1): Welches sind Ihre wichtigsten Ziele?“

Von MAZonline