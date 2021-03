MAZ-Laufstrecken-Test: Wie im „Drama“ - Ein Lauf in fünf Akten

Velten/Borgsdorf

Das klassische französische Drama ist in fünf Akten eingeteilt. Ähnlich geht es auch auf der Laufstrecke zwischen Velten und Borgsdorf zur Sache – der Höhepunkt erfolgt dann in der Streckenmitte, auf Höhe des Bernsteinsees. Aber ganz so dramatisch ist es am Ende nicht, aber dennoch auf eine gewisse Art und Weise aufregend.

Vom Bahnhof in Velten führt die Laufroute in Richtung der Innenstadt über die Poststraße. Nach den ersten Metern zur Eingewöhnung durch eine Wohnsiedlung folgt nach einem Abbieger auf die L172 schon das erste, große Hinweisschild in Richtung Borgsdorf, samt dem dazwischen liegenden Bernsteinsee. Der richtige Weg wurde schon einmal eingeschlagen – ein erster Erfolg. Noch einmal nach links an der Ampel, am Kreisverkehr ebenso wieder nach links abgebogen und schon führt die Asphaltstrecke über die Veltener Waldsiedlung in Richtung Ortsausgang. Während auf der rechten Seite zahlreiche Wohnhäuser am Weg stehen, sind auf der gegenüberliegenden Seite Grünflächen zu bewundern – malerisch dazwischen eine Bushaltestelle, aber leider ohne Wartehäuschen. Dies führt vielleicht in der kalten Jahreszeit zu nicht so schönen Momenten.

Start am Veltener Bahnhof. Quelle: Schütt

Nur kurze Zeit später, nach dem das Ortsausgangsschild schon einige Meter hinter einem liegt, folgt mit der Überquerung der Autobahn 111 der erste von zwei Anstiegen. Das ist jedoch nicht allzu schlimm, und der Weg in Richtung Bernsteinsee führt nun durch ein kleines Waldstück. Vorher lassen sich noch in beiden Richtungen die Autokolonnen betrachten, die sich im Anschluss unter einem bewegen. Da es kaum Abbiegungen gibt, kann man einfach weiter der Hauptstraße folgen, ohne sich zu verirren. Bis auf ein paar Autofahrer an der angrenzenden Straße geht es vor allem am Morgen sehr ruhig zur Sache, und man kann sich vollkommen auf das Laufen konzentrieren.

Eingerahmt von Bäumen auf beiden Seiten heißt es, die letzten Meter zu bewältigen, ehe auf der rechten Seite der Bernsteinsee auftaucht – in diesen Tagen hat man das Gewässer fast für sich alleine und einen schönen Blick auf das kühle Nass. Im Sommer dürfte es hier sicherlich wieder voll werden, auch dank der vielen Freizeitmöglichkeiten am See. Auch wenn das Gelände derzeit nur eingeschränkt zugänglich ist, kommt man direkt an den Bernsteinsee ran, kann teilweise sogar dem Naturschauspiel zuschauen und einige Minuten verweilen. Dies ist sicherlich nicht der schlechteste Halt. Auf dem gleichen Weg führt die Strecke die paar Meter zurück auf die Pinnower Chaussee, falls man keine Extrameter drehen will.

Baustelle am Bernsteinsee. Quelle: Schütt

Nun folgt aber bereits das große Dilemma. In Richtung Pinnow führt der „Weg“ nun an der Baustelle und über die Autobahn 10 weiter, da das Teilstück scheinbar noch nicht fertiggestellt ist. Hat man dieses kleine Abenteuer aber erst überwunden, kann und muss man zumindest die letzten Meter Richtung Pinnow im Wald zurücklegen. Denn nach der Baustelle gibt es noch keinen Fuß-oder Radweg auf diesem Teilstück der Strecke bis nach Pinnow. Zumindest der Wald bietet in diesem Fall für die Läufer eine Alternative. Da dürften sich Radfahrer freuen, wenn es hier demnächst auch einen Weg gibt, als auf der Straße zu fahren. Dennoch: Etwas Adrenalinkitzel ist auf den Meter vorher zu spüren gewesen. Nun aber geht es aber wieder ruhiger zur Sache, auch wenn der Puls noch etwas hoch ist.

Denn von Pinnow aus gibt es wieder einen gut präparierten Weg in Richtung Borgsdorf, und direkt an der Schleuse hat man noch einmal einen wunderschönen Blick auf die Havel. Zudem kommt inmitten von Oberhavel etwas italienisches Flair auf. Denn kurz nach der Überquerung der Havel folgt nach rechts eine kleine Einbiegung mit dem Straßenschild „Venedig“ – der Weg in Richtung der Wassersportsiedlung. Eine Lagune oder Gondeln wie in Italien sucht man hier aber vergebens. Dennoch ist es eine schöne Abwechslung, und ein Hauch von Fernweh ist zu spüren.

Venedig in Borgsdorf. Quelle: Schütt

Mit zunehmender Dauer entfernt man sich von der Kirche in Pinnow, die im Hintergrund immer weiter verschwindet. Blickt man sich nun einmal kurz um, ist bis auf die Turmspitze kaum noch etwas von dem Gebäude zu sehen. Der Fokus richtet sich aber nun schon auf die letzten Meter der Strecke. Denn verlässt man Alt-Borgsdorf, folgt die Route direkt der Landstraße 20. Doch der angrenzende Weg ist breit genug.

Die erste Einbiegung in die Berliner Chaussee wird nicht weiter beachtet, ehe es an der nächsten Kreuzung in die Borgsdorfer Bahnhofsstraße geht. Von hier aus führt die Route einzig geradeaus in Richtung des S-Bahnhofes. Doch vorher schielen die Augen noch in Richtung des Borgsdorfer Sportplatzes, der Heimspielstätte des FSV Forst Borgsdorf. Dort dürfte dieser Tage wieder vermehrt Betrieb auf dem Rasen herrschen. Denn nach der aktuellen Landesverordnung inmitten der Corona-Pandemie ist der Trainingsbetrieb – mit Einschränkungen – wieder gestattet. Wird Zeit, dass der Ball wieder auf der gepflegten Anlage rollt.

Bahnhof Borgsdorf. Quelle: Schütt

Zudem ist noch ein Plakat zu sehen, wo für den Bürgerhaushalt geworben wird und entsprechende Ideen einzureichen sind. Vielleicht kommen die ja den Bürgern bei einer entspannten Laufrunde. Nun heißt es schnell noch einige Hundert Meter zu laufen, ehe die „Ziellinie“ überquert wird. Der Lauf ist geschafft, das Drama wurde am Ende ohne Blessuren oder Schmerzen überlebt. Die Erinnerungen an eine weitere schöne Strecke durch Oberhavel aber bleiben in Erinnerung.

Das Strecken-Fazit

Mit einer Streckenlänge von zehn Kilometern ist der Lauf für Sportler mit einer guten Grundlagenausdauer gedacht. Natürlich können sich auch Anfänger beweisen, müssen dann eventuell nur die Zeit einplanen. Während der Startort in Velten liegt, ist das Ende des Laufes in Borgsdorf. Sollte man daher mit dem Auto nach Velten zum Bahnhof kommen und von da aus starten, heißt es sich im Vorfeld eine Rückkehrmöglichkeit zu überlegen. Entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, als Beifahrer oder die Strecke einfach noch einmal zurücklegen – ob als Lauf oder vielleicht als lockerer Spaziergang ist jedem selbst überlassen. Denn als Rundstrecke war die Tour ursprünglich jedoch nicht vorgesehen.Auf den zehn Kilometern läuft man vorwiegend auf Asphaltboden. Nur einige, kurze Passagen werden auf Sand im Wald zurückgelegt. Da heißt es aber, Vorsicht walten zu lassen und sich auf Unebenheiten sowie einiger Wurzeln auf dem Boden einzustellen. Stichwort: Stolper-und Sturzgefahr! Zusätzlich kann die Route als „Flachetappe“ gewertet werden, denn lediglich zwei Brückenüberquerungen sorgen nur für zwei kurze Anstiege. Ansonsten werden kaum Höhenmeter gemacht. Ist die Strecke von Velten bis zum Bernsteinsee perfekt ausgestaltet, fehlt auf dem Teilstück zwischen dem Bernsteinsee und Pinnow noch der entsprechende Belag, aufgrund der dort herrschenden Bauarbeiten. Hat man aber die Brücke erst einmal überquert, kann man den Weg im Wald Richtung Pinnow fortsetzen, ehe schon bald das Ortseingangsschild kommt. Dann ist der Crossabschnitt dieser Etappe auch schon geschafft.Die Möglichkeit einer Verpflegung gibt es derzeit wenig bis gar nicht auf der Strecke. Da heißt es, sich selber ein Getränk mitzunehmen, wenn man Flüssigkeit braucht. Ansonsten gibt es am Start-und Zielort aber je zwei Getränkeautomaten.

Von Matthias Schütt