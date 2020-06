Oberhavel

Eines bleibt festzuhalten: Laufen macht Spaß. Auch dann, wenn man sich scheinbar im Landkreis Oberhavel verirrt hat, mitten in einem Waldgebiet zwischen Germendorf und Schwante. „Keine Sorge. Einfach immer links halten, dann kommen Sie schon wieder auf die Fahrradstrecke und sehen Schwante“, hilft ein Jogger im Wald weiter. Denn auf der Laufstrecke von Oranienburg nach Kremmen, die einiges zu bieten hat, sind die ersten Kilometer mit einer Karte leicht zu absolvieren. Es geht immer geradeaus, direkt an einer viel befahrenen Straße entlang. Die stört aber nicht wirklich. Da lässt sich gleich zu Beginn so manch touristisches Highlight entdecken – ob das Oranienburger Schloss samt dazu gehörigem Schlosspark, die Kirche St. Nicolai oder doch die Gemeinnützige Obstbau-Siedlung Eden. Bei einem Stopp aufgrund längerer Ampelphasen über die Bundesstraße 96 wird einem erst einmal bewusst, wie viele Kraftfahrzeuge innerhalb kürzester Zeit an der Kreisstadt vorbei fahren.

Da sind zahlreiche Reklameschilder für die touristischen Highlights sicherlich nicht verkehrt. Von Oranienburg ist es auf der Asphaltstrecke nur ein Katzensprung nach Germendorf – samt dem über die Landesgrenzen hinaus bekannten Tierpark, der wiederholt zahlreiche Besucher anlockt. Da kann es schon mal zu einem Verkehrschaos kommen. Doch unter der Woche ist es etwas ruhiger. Dennoch fahren Autos vereinzelt durch Germendorf. Am Ortsausgangsschild fehlt dann allerdings ein geteerter Fuß-und Radweg in Richtung Schwante. Da sollte das nächste Zwischenziel sein. Sei es drum. Trotz einiger Minuten Wartens und Umherblickens war kein geeigneter Weg sichtbar, also ging es querfeldein durch den Wald. Zum Glück sind die Leute in Oberhavel hilfsbereit und zeigen einem den ungefähren Weg. Man muss einfach nur fragen und höflich sein.

Anzeige

Wege im Wald. Quelle: Schütt

Weitere MAZ+ Artikel

Auf diesen Kilometern, eins mit der Natur und vollkommener Ruhe, kann man die Laufstrecke auf dem leicht aufgeweichten Boden genießen – sollte aber dennoch aufpassen und nicht ins Stolpern geraten. Ein Sturz wäre fatal. Schon beim Einatmen spürt man die klare Luft, kann den Geist etwas runterfahren und abschalten. Ein herrliches Gefühl in der schnellen und hektischen (Leistungs)-Gesellschaft. Aber in rasanten Schritten geht es weiter und über eine Teerstrecke in Richtung Schwante, wo nicht nur zahlreiche Mohnfelder warten, sondern schon die ersten Schilder auf den Spargelhof in Kremmen hindeuten. Doch vorher geht es quer durch Schwante, wo man die Strecke optional noch erweitern kann.

Durch den Wald... Quelle: Matthias Schütt

Denn von der Hauptstraße führt ein Weg in Richtung des Schlosses, das einen kurzen Blick wert ist. Ein Wiederkommen zu späterer Zeit für einen weiteren Ausflug dürfte sicher lohnen. Aber auch die informativen Schilder an den verschiedenen Gebäuden geben einen kleinen Einblick wieder. Diese Minuten kann man sich ruhig auch beim Laufen nehmen – denn auf eine Zielzeit kommt es ja nicht wirklich an. Von Schwante aus führt die Route über Amalienfelde weiter – ein unscheinbarer Ort, der aber am Wegesrand viel Natur zu bieten hat und vor allem sehr gut ausgebaute Rad-und Fußgängerwege. So kann man sich kaum verlaufen und die Route weiter Richtung Kremmen einschlagen – der Ruf des Spargelhofs wird schon lauter, auch einige Strohballen deuten bereits daraufhin. Einzige Gemeinheit auf der Strecke ist, dass die Busse permanent neben einem herfahren. Da denkt man sich schon von Zeit zu Zeit: Einsteigen, Mitfahren und Abkürzen. Dies sollte aber keine Option sein, es sei denn, man hat sich übernommen. Aber das nur am Rande.

Kremmen ist erreicht. Quelle: Matthias Schütt

Ursprünglich sollte das Ziel der Bahnhof in Kremmen sein. Doch von da aus sind es nur noch einige Meter in das bekannte Scheunenviertel sowie den Spargelhof, der dieser Tage auch schon wieder Besucher anzieht. Hier kann man sich gleichzeitig nach der langen Strecke mit einem Essen belohnen und sich selbst auf die Schulter klopfen. Es ist geschafft. Und das Wichtigste: Der Weg ist das Ziel, und Kremmen wurde doch noch sicher erreicht.

Das Fazit

Das Gute vorneweg. Als Läufer kann man die Strecke auch von Kremmen nach Oranienburg angehen. Das tut der Laufroute keinen Abbruch, und in den Genuss einer Vielzahl von Highlights kommt man sowieso. Da ist der Startpunkt der knapp 16 Kilometer langen Strecke irrelevant. Dennoch ist zu sagen, dass aufgrund der Distanz diese nicht unbedingt für Einsteiger gedacht ist. Es sei denn, man nimmt sich genügend Zeit mit. Dann kann man die Route auch entspannter angehen und sich auf die Highlights am Wegesrand konzentrieren. Zusätzlich bieten viele Geschäfte einen Stopp für eine Getränkepause. Denn aufgrund einiger Anstiege werden zusätzlich Höhenmeter absolviert.

Da die Strecke vorrangig über Asphalt geht, ist ein ordentliches Schuhwerk das A und O, um Verletzungen vorzubeugen. Zudem werden zusätzlich noch einige Kilometer auf lockerem, sandigen Untergrund absolviert. Wem die Strecke irgendwann dann doch zu weit erscheint, setzt sich einfach in den Bus und fährt entweder zum Ziel-oder Startpunkt.

Von Matthias Schütt