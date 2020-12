MAZ-Rückblick: Das war 2020 im Landkreis Oberhavel

Oberhavel

Was für ein Jahr: 2020 beginnt mit der Schadensbegutachtung nach dem Brand am Hennigsdorfer Oberstufenzentrum. Anfang März schließlich erreicht die Corona-Pandemie den Landkreis Oberhavel, noch im selben Monat gibt es den ersten Todesfall. Aber es gibt auch in der Krise schöne Ereignisse.

Januar: Nach dem Brand am Silvesterabend verschaffen sich Landrat Ludger Weskamp, Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf und Schulleiter Peter Mohr am Neujahrsmorgen gemeinsam mit Beamten der Kriminalpolizei einen Überblick über das Ausmaß der Schäden am Gebäude des Eduard-Maurer-Oberstufenzentrums in Hennigsdorf.

Zur Schadensbegutachtung treffen sich am Neujahrstag unter anderem Landrat Ludger Weskamp und Schulleiter Peter Mohr mit der Kriminalpolizei. Der Brand und das Eindringen des Löschwassers in Teile des Gebäudes machen viele Räume nicht nutzbar. Erst im Dezember sind die Arbeiten zur Instandsetzung größtenteils abgeschlossen. Quelle: Landkreis

Februar: Bei der größten Ausbildungsmesse Oberhavels, der Youlab, stellen 110 Unternehmen in zwei Hallen der Oranienburger Turm-Erlebniscity mehr als 70 Ausbildungsberufe vor.

Ein denkwürdiger Tag ist der 2. März 2020. Am Vormittag wird der erste Spatenstich für den Anbau des Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums in Velten gefeiert. Einige Stunden später wird bekannt, dass das Corona-Virus Oberhavel erreicht hat. Quelle: Wiebke Wollek

März: Ab dem 1. März sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder gegen Masern impfen zu lassen. Doch schlagartig rückt eine andere Infektion in den Fokus der Aufmerksamkeit: Am 2. März wird erstmals eine Person aus Oberhavel positiv auf Corona getestet. Deutschland geht in den Lockdown. Schulen, Kitas und Geschäfte schließen. Am 20. März wird der erste COVID-19-Todesfall in Oberhavel gemeldet.

April: Die Eindämmungsverordnung wird bis zum Ende der Osterferien verlängert. Ein zweiter mit dem SARS CoV2-Virus infizierter Patient aus Oberhavel verstirbt. Neue Schutzmasken und Einmalhandschuhe werden an Kliniken und Heime übergeben. Mühevoll kämpft sich Oberhavel aus dem Lockdown. Läden öffnen wieder.

15 000 Schutzmasken liefert das Veltener Unternehmen Enretec an den Landkreis. Katja Hermann, Fachbereichsleiterin Service und Innere Dienste und Enretec-Geschäftsführer Martin Dietrich bei der Übergabe der Lieferung. Quelle: Landkreis

Mai: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt. Immer mehr Kinder dürfen in Kita oder Schule zurück kehren. +++ Die Sitzung des Kreistages kann erstmals per Liveübertragung verfolgt werden.

Wie Detektive arbeiten sie. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ermitteln seit Beginn der Pandemie Kontaktpersonen von Corona-Infizierten im Landkreis Oberhavel. Hygienekontrolleurin Daniela Kaus fungiert als Leiterin. Die Recherchen nach Corona-Kontakten reichen hin und wieder sogar über den ganzen Erdball. Quelle: Stefan Blumberg

Juni: Die Hoffnung wächst: Nach Pfingsten werden eine gute Woche lang keine Corona-Neuinfektionen registriert. +++ Der Grundstein für die neue Rettungswache in Hennigsdorf wird gelegt.

Juli: Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin gering, steigt aber zum Monatsende leicht an. +++ Nachdem zum Jahresbeginn die Gelbe Tonne eingeführt wurde, können Oberhaveler zum 1. Juli auch eine Biotonne nutzen.

Landrat Ludger Weskamp, Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf und die kommissarische Schulleiterin Katja Hoyer durchschnitten im Beisein von Dietmar Menzel, Leiter des Staatlichen Schulamtes Neuruppin, und Bürgermeister Alexander Laesicke feierlich das symbolische Bändchen, das die Schuleinweihung in Lehnitz komplett machte. Quelle: Landkreis Oberhavel

August: Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher besucht Oberhavel. +++ Die neu gegründete Oberschule in Lehnitz wird eröffnet. +++ Erstmals seit Beginn der Pandemie kehren alle Klassen gleichzeitig an die Schulen zurück.

September: Der Landkreis feiert im kleinen Rahmen 30 Jahre Deutsche Einheit. +++ Einige Schulen melden Corona-Infektionen.

Richtfest für die neue Rettungswache in Hennigsdorf. Quelle: Enrico Kugler

Oktober: Oberhavels Bürgermeister unterzeichnen den neuen Kitavertrag des Kreises. Einen Tag später wird Landrat Ludger Weskamp positiv auf Corona getestet. Der Kreistag fällt aus. Der Amtsarzt ist besorgt über die wieder stark zunehmenden Fallzahlen.

November: Die stationäre Abstrichstelle auf dem alten Kasernengelände in Lehnitz geht in Betrieb. +++ Mit einem Teil-Lockdown soll die Ausbreitung des Virus wieder verlangsamt werden. Ende November liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert dennoch bei 128,2. 19 Personen sind seit Beginn der Pandemie verstorben.

Neue Fahrzeugtechnik übergibt Landrat Ludger Weskamp am 14. Dezember im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Gransee an den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes. Damit soll die Verpflegung Hilfsbedürftiger im Notfall gesichert werden. Die bisher genutzte Technik stammt aus den Baujahren 1997 bis 1999 und bedurfte einer Erneuerung. Quelle: Uwe Halling

Dezember: Ein Jahr nach dem Brand sind die Sanierungsarbeiten am OSZ Hennigsdorf fast abgeschlossen. +++ Deutschland geht am 16. Dezember wieder in einen harten Corona-Lockdown.

Von Wiebke Wollek