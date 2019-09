Hennigsdorf/Berlin

Mandy Axmann lebt ihren Traum. Die gebürtige Hennigsdorferin startet mit ihrer Modelkarriere durch. Das Ungewöhnliche: Mandy Axmann ist 42 Jahre alt. Begonnen hat sie ihre Laufbahn jedoch schon früher. Bereits mit 16 Jahren bekam sie ihre ersten Modeljobs, damals noch im Hennigsdorfer Shoppingcenter Ziel. „Damals hab ich das alles noch so nebenbei gemacht“, erzählt sie von den Anfängen auf kleinen Modenschauen. Dann kam die Familienplanung, und Mandy Axmann legte eine Pause ein. Eine lange Pause. Zwei Kinder später – die beiden Söhne sind heute 14 und 18 Jahre alt – startet sie mit über 40 noch mal richtig durch. „Richtig aufgehört habe ich ja nicht“, beschreibt sie ihren Weg. „Ich hatte immer wieder kleine Jobs als Fotomodell, auf Modenschauen und habe auf Hochzeitsmessen gearbeitet.“ Im Sommer 2018 bewarb sie sich für die Fashion Hall in Berlin, einem Teil der Fashion Week. Dort zählt sie zu den Stamm-Models und läuft für verschiedene Designer über den Laufsteg. Den größten Erfolg erreichte sie im August 2019, als sie aus unter 1000 – vorwiegend jüngeren Bewerberinnen – zur „Miss German Sport Heart of Karow“ gewählt wurde. Dabei handelt es sich um einen privaten Titel der „Miss German Sport Union“. „Damit ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, ist die 42-Jährige begeistert. Doch damit soll die Karriere noch nicht beendet sein. „Natürlich habe ich noch die Ambitionen, weiter zu machen“, sagt die zweifache Mutter. Aktuell hat sie sich für das Casting „Moda Vision“ in Magdeburg am 28. September beworben, 2020 steht wieder die Fashion Hall für sie an.

Wenn sie nicht modelt, verkauft sie Heizungen in Berlin. Dort lebt sie mittlerweile auch, nachdem es sie nach 33 Jahren in Hennigsdorf nach Karow verschlagen hat. Mit Box- und Kardiotraining, Hulahooping, Radfahren und Inlineskaten hält sie sich in ihrer Freizeit fit, das ist ihr wichtig. Glücklich ist sie darüber, dass ihre Familie voll und ganz hinter ihren Plänen steht. „Mein Mann begleitet mich so oft es geht auf die Termine, obwohl er als Selbstständiger ja auch viel um die Ohren hat“, erklärt sie. Auch die Kinder sind stolz auf ihre erfolgreiche Mama. „Der Große kommt sogar schon mit zur Fashion Hall“, berichtet sie.

Für die Liebe hat die 42-Jährige in diesem Jahr sogar ihre Flugangst überwunden, damit eine Überraschung zum Geburtstag des Ehemannes gelingt. Und sie ist froh darüber: „Jetzt kann ich wieder viel mehr reisen. Ich möchte noch so viel von der Welt sehen. Man verpasst etwas, wenn man nicht reist.“

Von Stefanie Fechner