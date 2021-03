MAZ-Test: So funktioniert der Corona-Selbsttest 

Oberhavel

Corona-Selbsttests, die mittlerweile vermehrt auf dem freien Markt erhältlich sind, sollen dabei helfen die Coronapandemie einzudämmen. Doch wie funktioniert dieser Test in den heimischen vier Wänden? Die MAZ hat den Test gemacht.

Eines vorweg: Die Selbsttests sind für die Anwendung durch Privatpersonen gedacht. Sie haben jedoch, so schreibt es das Bundesgesundheitsministerium, eine höhere Fehlerrate gegenüber PCR-Tests. So sollte nach jedem positiven Selbsttest auch immer ein PCR-Test zur Diagnosesicherung erfolgen. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Tests genau nach der beiliegenden Anweisung erfolgen müssen und immer nur eine Momentaufnahme darstellen.

Bebilderte Anleitung in jedem Test-Kit

Die auf der Online-Plattform eines Discounters bestellten Tests lassen fast eine ganze Woche auf sich warten. Geliefert wurden sie in diesem Fall einzeln verpackt, für fünf Tests wurden 21,99 Euro fällig. In jedem Päckchen befindet sich eine Schnelltestkassette, ein Abstrich-Tupfer, ein Flüssigkeit in einer Pipette, der so genannte Extraktionspuffer und ein Röhrchen aus Plastik, dem Extraktionsröhrchen. Außerdem liegt eine bebilderte, ausführliche Anleitung dabei. Zur Durchführung sollte eine ebene, gereinigte Fläche und etwas Zeit zur Verfügung stehen, die Nase sollte vor der Probenentnahme gründlich geschnäuzt werden.

Der Tupfer verbleibt eine Minute lang in der Pufferlösung. Quelle: Stefanie Fechner

Zuerst wird das Extraktionsröhrchen in die an der Verpackung vorgesehene Vertiefung gedrückt, damit es stabil steht. Dann gibt man die Pufferlösung vorsichtig in das Röhrchen. Der Kontakt zwischen dem Röhrchen und der Pipette mit der Lösung sollte vermieden werden. Der steril verpackte Tupfer wird entnommen und wird vorsichtig in das Nasenloch eingeführt – etwa 2,5 Zentimeter tief. Dann wird der Tupfer im Nasenloch gedreht, etwa drei bis vier Mal. Im Test fühlte sich das durchaus etwas merkwürdig, aber nicht schmerzhaft oder unangenehm an. Mit dem gleichen Tupfer wird im anderen Nasenloch wie beschrieben verfahren.

Ergebnis in 15-20 Minuten

Dann wird der Tupfer in das Extraktionsröhrchen gesteckt und bleibt dort für eine Minute in der Pufferlösung. Beim Entnehmen des Tupfers wird das Röhrchen mit den Fingern zusammen gedrückt. Erst jetzt wie die separat verpackte Testkassette entnommen und auf die glatte Fläche gelegt. Für den durchgeführten Test waren drei Tropfen der Pufferlösung nötig, die in die vorgesehene Vertiefung getropft werden.

Im besten Falle zeigt der Test ein negatives Ergebnis an - die Linien zeigen sich dann so wie auf dem Foto. Quelle: Stefanie Fechner

Dann heißt es warten: Das Ergebnis kann in 15 bis 20 Minuten abgelesen werden. Erscheinen in diesem Zeitraum sowohl die Test- als auch die Kontrolllinie, so ist der Test als positiv zu werten. Dabei ist es unerheblich, wie deutlich die Testlinie zu sehen ist. Erscheint nur die Kontrolllinie, ist der Test negativ. Erscheint nur die Testlinie oder keine von beiden, so ist der Test ungültig und muss wiederholt werden.

Von Stefanie Fechner