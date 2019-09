25 Jahre im Dienste der Patienten

Hennigsdorf

Die Medizinische Versorgung in der Friedrich-Wolf-Straße in Hennigsdorf feiert Geburtstag. Seit nunmehr 25 Jahren wird dort Menschen mit gesundheitlichen Problemen geholfen. Vor allem, wenn ihnen das Bewegen von Armen, Füßen oder was sonst noch so alles zum sogenannten Bewegungsapparat eines Menschen gehört. Mann der ersten Stunde ist Doktor Peter Schneider. Der Facharzt für Chirurgie und Anästhesiologie hat am 1. September 1994 im Seniorenheim in der Friedrich-Wolf-Straße eine Praxis gegründet. Von Anfang mit dabei und somit Frau der ersten Stunde ist Krankenschwester Viola Hickmann. Seit 1994 arbeitet sie an der Seite von Peter Schneider, der übrigens vor wenigen Tagen Geburtstag feierte und immer noch die medizinische Versorgung mit absichert. Sehr zur Freude der zahlreichen Patienten, von denen ihm viele ebenfalls jahrelang die Treue halten, weil sie sich gut behandelt und betreut fühlen. Das beweisen die zahlreiche Grüße und Glückwünsche, die in diesen Tagen im Medizinische Versorgungszentrum eintreffen beziehungsweise dort persönlich ausgesprochen werden.

Praxisgemeinschaft gegründet

Etwa zwei Jahre nach der Gründung der Praxis von Peter Schneider erfuhr die Einrichtung eine Erweiterung zur Praxisgemeinschaft. Hinzu kam mit Claudia Eckert eine Anästhesistin. Im Herbst 1996 wurde die Tagesklinik eröffnet, für die Büroräume des Seniorenheims umgebaut wurden. Dort werden seither vor allem zahlreiche Spiegelungen von Schulter und Kniegelenken vorgenommen.

2008 wurde aus der Praxisgemeinschaft das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Hennigsdorf, in dem Peter Schneider nicht nur als Chirurg, sondern auch als Geschäftsführer tätig ist. Ohne das Engagement dieses Mannes, da sind sich alle ehemaligen und aktuellen Mitarbeiter sicher, wäre es nicht möglich gewesen, das MVZ über alle Höhen und Tiefen der Zeit zu bringen.

Drei Ärzte praktizieren Seite an Seite

An der Seite von Peter Schneider arbeiten derzeit Doktor Olaf Schmidt, Facharzt für Chirurgie/Unfallchirurgie und seit 2017 als ärztlicher Leiter im MVZ angestellt, sowie Vasilis Christofi. Mit dem Facharzt für Innere Medizin/Hausarzt, der seit diesem Jahr das Gebiet Allgemeinmedizin besetzt, leistet das MVZ einen weiteren wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung und nicht zu vergessen zur Betreuung der Bewohner in den Seniorenheimen der Stadt. Außerdem zum medizinischen Team gehört OP-Schwester Anette Spieß, die auch schon seit 23 Jahren dabei ist.

Anästhesistin oder Anästhesist gesucht

Nach dem plötzlichen Tod der Anästhesistin Doktor Claudia Eckert hat jetzt zunächst Peter Schneider dieses Aufgabenfeld übernommen. Es ist aber das erklärte Ziel des MVZ, diese Stelle neu zu besetzen. Derzeit ist sie noch vakant, weil es nach übereinstimmender Aussage der Ärzte des MVZ nicht einfach ist, eine geeignete Nachfolgerin beziehungsweise einen geeigneten Nachfolger zu finden. Oder mit anderen Worten ausgedrückt – die Stelle ist noch zu haben. „Wie nehmen jederzeit gerne Bewerbungen dafür entgegen“, sagt Peter Schneider, der am Mittwochabend mit derzeitigen und ehemaligen Kollegen die 25 Jahre medizinische Versorgung in der Friedrich-Wolf-Straße in Hennigsdorf feiern wird. „Wir machen das in einem bescheidenen Rahmen“, sagt der in Hohen Neuendorf wohnende Vollblutmediziner. Aber er sei allen seinen medizinischen Weggefährten und natürlich auch der Patientenschaft für die erwiesene Treu sehr dankbar.

Von Bert Wittke