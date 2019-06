Birkenwerder

Ein Zeuge meldet am Montagnachmittag einen Mann, der eine Waffe in die Luft gehalten haben soll, jedoch ohne damit zu drohen oder jemanden anzugreifen. Darüber hinaus soll der Mann ein Messer am Gürtel getragen haben. Polizeibeamten gelang es schließlich, einen 41-jährigen psychisch auffälligen Deutschen als Tatverdächtigen zu ermitteln.

Waffen in der Wohnung festgestellt

Der Mann wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. In seinem Zimmer fanden die Beamten eine geladene Schreckschusswaffe, weitere Munition und ein Messer und stellten dieses sicher. Zudem fanden die Polizisten eine zur Fahndung ausgeschriebene Kennzeichentafel aus Berlin und stellten diese ebenfalls sicher. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline