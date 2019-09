„Margvelani“ – Oranienburg ist um ein Spezialitätenrestaurant reicher

Oranienburg

Gefüllte Auberginen, Käse-Teigtaschen und georgische Weine – all das und noch viel mehr bietet das georgische Spezialitätenrestaurant „Margvelani“ von Marika Hirsch in der Oranienburger Mittelstraße 18. „Am Montag haben wir ganz still und heimlich eröffnet“, erzählt die Inhaberin. Drei Monate haben die Vorbereitungen mit Umbau und Malerarbeiten gedauert.

Ein georgisches Restaurant war immer ihr Traum

Die gebürtige Georgierin lebt seit zehn Jahren in Oranienburg. „Ich bin damals wegen des Studiums nach Deutschland gekommen“, erklärt die 43-Jährige. „Ein georgisches Restaurant war schon immer mein großer Wunsch“. Als sie dann den Zuschlag für das ehemalige „ Fischeck“ bekam, wurde der Traum Wirklichkeit. Heute bietet sie einen Mix aus veganen und vegetarischen Speisen und natürlich auch Gerichte mit Fleisch an. Ein großes Angebot an Getränken, Kaffee und georgischen Weinen rundet das Angebot ab. Künftig will Marika Hirsch ihr Angebot noch erweitern. „Ich bin für den Anfang sehr zufrieden“, zeigt sich die Inhaberin erleichtert. Etwa 30 Gäste finden in den Räumlichkeiten Platz, es gibt freies WLAN und die Möglichkeit, sein Handy mit Strom zu versorgen.

Öffnungszeiten werden bei Bedarf angepasst

Aktuell hat das „Margvelani“ Montags bis Freitags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. „Die Öffnungszeiten werden wir bei Bedarf aber anpassen“, erklärt Marika Hirsch. Noch kommen viele Gäste mehr zufällig ins Restaurant, einige besuchen es aber auch schon bewusst. Und Marika Hirschs Lieblingsessen? „Aubergine mit Walnüssen und Khatchapuri, eine Käse-Teigtasche“.

Von Stefanie Fechner