Oranienburg

Zu einem Fall schweren Raubes ist es am frühen Freitagmorgen, wenige Minuten nach 5 Uhr, in der Sachsenhausener Straße in Oranienburg gekommen. Wie die Polizei mitteilte passten dort zwei maskierte Männer vor dem Edeka-Supermarkt die günstige Gelegenheit ab, dass sich eine Tür zu Verwaltungsräumen öffnete und drängten eine Mitarbeiterin des Marktes mit vorgehaltener Waffe in ein Büro. Dort entwendeten die Unbekannten aus einem Tresor Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden Eindringlinge. Anfänglich zu Fuß, später stiegen sie aber dann womöglich in ein Auto.

Polizei sucht nach möglichen Zeugen

An diesem Punkt setzt die Polizei an und fragt, ob es Zeugen gibt, die dies oder andere Vorgänge in Verbindung mit der Straftat vielleicht beobachtet haben. Die beiden maskierten Männer sollen etwa 1.70 und 1.90 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Außerdem hatten sie einen Rucksack dabei.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/85 10.

Von MAZonline