Massive Kritik an der Absage der außerordentlichen KSB-Mitgliederversammlung in Oberhavel

Oberhavel

Ines Sahr ist verärgert – wieder einmal. Die 2. stellvertretende Vorsitzende des Kreissportbundes (KSB) Oberhavel ärgert sich über die Absage der eigentlich für den 17. November geplanten außerordentlichen Mitgliederversammlung des KSB Oberhavel. „Das war wieder einmal ein Alleingang. Entgegen der Mehrheit des Vorstandes hat Herr Müller die Mitgliederversammlung eigenmächtig abgesagt“, sagt sie. Gemeint ist Frank Müller, 1. Vorsitzender des KSB Oberhavel. Müller selbst, sein 1. Stellvertreter Manfred Hick und Kassenwart Burkhard Dietrich bilden den geschäftsführenden KSB-Vorstand und stehen seit längerer Zeit in der Kritik des aus vier Mitgliedern bestehenden restlichen Vorstandes. Dabei geht es nicht zuletzt um die Kündigung des KSB-Geschäftsführers Matthias Senger, der Kündigungsschutzklage eingereicht und sich bereits in zwei Instanzen damit durchgesetzt hat.

„Verzögerungstaktik“ des geschäftsführenden KSB-Vorstandes

Es geht aber auch um die Arbeit des geschäftsführenden Vorstandes sowie um die undurchsichtige Abrechnung von Kosten der gerichtlichen Auseinandersetzung. Um dies aufzuarbeiten, war im September auf Beschluss der Mitgliedsvereine die außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen worden. Ines Sahr und drei weitere Mitglieder des KSB-Vorstandes sehen in der Absage dieser Sitzung eine Verzögerungstaktik von Frank Müller und seiner Verbündeten. Denn auch eine Ab- und Neuwahl des KSB-Vorstandes war bereits in besagter Mitgliederversammlung im September auf die Agenda der KSB-Arbeit gesetzt worden. Außerdem steht die Wiedereinstellung von Matthias Senger im Raum.

Betreiber war mit 3G einverstanden

Ihren Verdacht einer Verzögerungstaktik untermauert Ines Sahr, indem sie die Begründung für die Absage widerlegt. Angeblich habe der Veranstalter das Einhalten der 2G-Regel gefordert, was der KSB laut Müller seinerseits nicht gewährleisten könne. „Ich habe beim Betreiber des Oranienwerks nachgefragt“, sagt Ines Sahr. Nach dessen Auskunft hätte die außerordentliche Mitgliederversammlung planmäßig stattfinden können – unter 3G-Bedingungen, also auch für Getestete. Niemand hätte folglich ausgeschlossen werden müssen, wie Müller hinsichtlich der Absage argumentiert hatte. „Hier wird wieder einmal mit Unwahrheiten gearbeitet“, resümiert Ines Sahr. Ihr tue es leid um die Vereine und deren Erwartungen an eine Aufarbeitung der Querelen. „Ich hätte auch gern einen zeitnahen Neuanfang gehabt – im Interesse der Sportvereine“, sagt sie.

Ines Sahr, 2. stellvertretende Vorsitzende des KSB Oberhavel. Quelle: privat

Bei einer Abstimmung über das Stattfinden der außerordentlichen Mitgliederversammlung habe sich die Mehrheit des KSB-Vorstandes im Vorfeld mit Mehrheit ausdrücklich für das Einhalten des Termins ausgesprochen. „Dieses Votum ist von Herrn Müller ignoriert worden“, betont die 2. Stellvertreterin.

Müller verweist auf gesetzliche Regelungen

Frank Müller seinerseits verweist auf die gesetzlichen Regelungen: „Wir sind dazu aufgefordert, die Mitgliederversammlung unter 2G-Bedingungen abzuhalten“, sagte er im MAZ-Gespräch. Und das stehe über allem anderen.

Von Helge Treichel