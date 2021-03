Maßnahmen, Strategien, Perspektiven: Kreistag stimmt Arbeitsmarktprogramm 2021/2022 zu

Oberhavel

Mit 41 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und elf Enthaltungen hat der Kreistag am Mittwoch das Arbeitsmarktprogramm 2021/2022 beschlossen. Es beschreibt Maßnahmen und Strategien für eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik in Oberhavel. Mit diesem Beschluss gibt der Kreistag dem Jobcenter Oberhavel die Vorgabe zur Umsetzung seiner geschäftspolitischen Ziele und operativen Schwerpunkte. Kathrin Willemsen (Linke) lobte: „Es steckt viel Arbeit drin, liest sich gut und ist kein Papiertiger, wie befürchtet.“ Ursel Degner (Linke) hätte gerne aus dem Programm erfahren: „Wie ist es gelungen, dass die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist? Hat das zum Beispiel damit zu tun, dass Leute in Rente geschickt werden?“ Dezernent Matthias Kahl erklärte: „Natürlich spielt das Thema Rente beziehungsweise demografische Entwicklung eine Rolle.“

Von Wiebke Wollek