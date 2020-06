Mathestunde am Tablet: Oberhavels Bildungsausschuss muss im Marie-Curie-Gymnasium rechnen

Hohen Neuendorf

Gleichungen, Kurvendiskussion, Exponentialfunktion – all das sind für die meisten Mitglieder des Kreisausschusses für Bildung, Kultur und Sport keine Themen, zu denen sie schnell mal eine Lösung aus dem Ärmel schütteln können. Schulleiter Thomas Meinecke und seine Kollegen Paul Aurin und Benjamin Lutter geben am Montagabend Einblicke in eine digitale Unterrichtswelt, die für sie durch die Corona-Krise schon Alltag geworden ist. „Es war einfach genial, es gab an unserer Schule quasi keinen Unterrichtsausfall wegen Corona“, berichtet Benjamin Lutter.

Karsten Kiesewetter, Ralf Nikolai und Stefan Schulz-Günther (von links)

Der Ausschuss war zu Gast im Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf, denn gleich zwei Themen auf der Tagesordnung ließen sich am Beispiel dieser Schule behandeln. Zum einen ging es um das Projekt Digitalpakt Schule zur Digitalisierung an kreiseigenen Schulen. Und zum anderen standen Baumaßnahmen an Schulen des Landkreises Oberhavel auf der Themenliste. Was die Digitalisierung betrifft, kann sich das Hohen Neuendorfer Gymnasium ganz klar als Vorreiter in der Region bezeichnen. Denn nur wenige Schulen konnten derart gut auf die neuen Anforderungen des durch die Corona-Pandemie bedingten Lernens von zu Hause reagieren. „Wir haben auch viel dazu gelernt. Wichtig war mir, dass jeder Lehrer so einsteigt, wie er kann und dass niemand Angst vor der Technik hat. Dann wurden es immer mehr Kollegen, die sich getraut haben, vor der Kamera zu unterrichten“, sagt Thomas Meinecke. Inzwischen funktioniert es auch, dass die Hälfte der Klasse zu Hause und die andere Hälfte im Klassenzimmer ist und alle die gleiche Unterrichtsstunde erleben.

Pilotphase zum Projekt Digitalpakt Schule

Die zweijährige Pilotphase zum Digitalpakt Schule ist abgeschlossen. Wie Michael Kothera vom Fachbereich Bildung und Gebäudeverwaltung des Kreises mitteilte, hat es bereits Online-Befragungen von Schülern und Lehrern zur Evaluation der Tablet-Einsätze gegeben. Daran hatten 1040 Schüler und 90 Lehrer teilgenommen. Laut einer wissenschaftlichen Analyse habe sich das Projekt positiv entwickelt. Nicole Walter-Mundt ( CDU) wies darauf hin, dass es bei vielen Lehrkräften am technischen Know-How mangelt und fragte, inwieweit man sie unterstützen und fortbilden könnte. Kothera informierte darüber, dass sich der Bund an der Ausbildung von IT-Administratoren beteiligt.

Gymnasium zu klein – selbst bei Vierzügigkeit

Das zweite Thema, mit dem der Ausschuss ebenfalls einen Bogen zum Marie-Curie-Gymnasium schlagen konnte, waren die Baumaßnahmen an kreiseigenen Schulen. Thomas Meinecke ist froh, dass der Kreistag einen Beschluss zum Ausbau fassen konnte. Im kommenden Schuljahr wird das Gymnasium fünfzügig. 150 Schüler können aufgenommen werden, bei 200 Bewerbungen mussten 50 Absagen versendet werden. Thomas Meinecke wies darauf hin, dass bei der Vergabe der Plätze nicht der Wohnort als ausschlaggebendes Kriterium zählt. In einer Arbeitsgruppe diskutiert er regelmäßig über den dringend notwendigen Ausbau der Schule. Denn nach einer Raumgrößenempfehlung des Bildungsministeriums ist die Schule bereits für vier Züge zu klein. Es fehlt an einer großen Aula sowie Caféteria, Klassenräumen und Sportanlagen nach modernen Standards. Meinecke könnte sich auch eine gemeinsame Entwicklung mit der Stadt vorstellen, denn auch Hohen Neuendorf sei „nicht gerade mit Hallen gesegnet.“

Der Bildungsausschuss Oberhavel tagt im Marie-Curie-Gymnasium

An weiteren Schulen des Kreises Oberhavel finden zur Zeit Bauprojekte statt, dazu zählen unter anderem: Torhorst-Gesamtschule Oranienburg (Erweiterung), Bollhagen-Gymnasium Velten (Neubau), Eduard-Maurer-OSZ Hennigsdorf (Beseitigung der Brandschäden), Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg (IT-Vernetzung), Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum (Erneuerung des Kleinspielfeldes), Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf (Verlegung der Caféteria).

